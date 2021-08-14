帶新冠同批冰鮮䱽流入5街市 專家倡停印尼魚供港

樣本病毒量低 曾到5魚檔者強檢

食物安全中心8月10日從一批10箱、約270公斤的印尼空運進口冰鮮䱽魚，抽取10個表面及包裝樣本檢測，至前日獲衛生防護中心通知，兩個䱽魚表面及一個包裝樣本對病毒呈陽性，病毒量低，涉印尼出口商「PT. Perishable Logistics Indonesia」。據了解，有關樣本的病毒數值（Ct value）超過30，未能作基因排序以分析是否變種。

食安中心得悉結果後，已加強抽驗涉事出口商進口本港的冷凍食品及包裝，並確定該批冰鮮䱽魚曾分別售予香港仔及長沙灣魚類批發市場，再分銷至5個零售商。衛生防護中心與食環署進一步調查，並為涉事地點清潔消毒，至前晚，防護中心已安排9名曾接觸受污染物的工作人員檢疫。衛生署沒回應9人涉及什麼店舖或部門。

至於5個零售商，除了前晚已公布、位於土瓜灣街市的「華記鮮魚」，其餘包括元朗同益街市「文記／寶記」；深水埗北河街街市「振輝鮮魚」；灣仔街市「福全」，以及藍田德田街市「德田鮮魚」。曾到上述魚檔的人須強制檢測。

印尼主入䱽魚大眼雞 有業界停入貨

本港去年8月曾有街市爆發疫情，香港海鮮聯合總會主席李彩華表示，每年5月至8月中為休漁期，海魚魚獲減，外國進口魚類會較多，印尼的冰鮮魚全部空運抵港，因船運需時10天，魚會變壞。他說印尼入口的冰鮮魚以䱽魚、大眼雞等為主，因應有樣本驗出病毒，會暫停入口印尼魚，待印尼一方確保出口安全才恢復。他預料事件會令市民「聞魚色變」，購買冰鮮魚意欲下降。

何栢良稱冷凍包裝有播毒風險

港大感染及傳染病中心總監何栢良稱，去年山東省青島港有兩名裝卸工確診，其後在進口冷凍鱈魚包裝驗出病毒陽性，病毒數值少於32，可培養出活病毒，與兩名工人的病毒基因相同，是國際上首次證實接觸冷凍包裝可致感染。他說冷凍包裝有傳播病毒風險，但相對人傳人的風險低很多，亦不是全球常見的傳播方式。

食安中心自去年中加強抽驗各國進口冷凍食品及其包裝，至今抽取超過1.4萬個樣本，只有上述䱽魚及包裝樣本驗出陽性。被問到冰鮮䱽魚受病毒污染的源頭，何栢良相信來自印尼的可能性較大，除了本月初一宗懷疑復陽個案，本港已沒有本地個案，認為冰鮮䱽魚在港受污染的機率很微。他又認為暫未清楚是否供應鏈、例如生產包裝期間造成病毒污染，建議當局先暫停入口印尼冰鮮魚，否則陽性樣本恐陸續有來。他呼籲曾到5個零售點的市民盡快接受強檢。

（新冠疫情）