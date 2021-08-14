縮至7天檢疫 女子進社區6日初確 曾赴食肆超市等 何栢良：有否抗體應至少檢疫14天

女子美國返港 許樹昌促列美高風險區

現時美國屬中風險地區，無打針者由美國抵港要檢疫21日，已打針者可減至14日，再驗出抗體者可縮至7日。中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為由中風險地區抵港的人，即使完成接種兩針並驗出抗體，檢疫7日加自我監察7日未必足夠，又建議當局將美國列為高風險。

上述初步確診者為38歲女子，沒有病徵，帶有L452R變異病毒株，但沒N501Y及E484K變異基因。她居於赤柱村道獨立屋，4月在港接種兩劑復必泰，6月18日往美國，8月1日乘國泰CX883航班返港。她於本月8日至13日曾到的7處被納入強制檢測公告，包括灣仔道八方雲集、赤柱3hreesixty、跑馬地香港網球中心、灣仔入境事務大樓3樓、赤柱村往中環的260號巴士、來回赤柱村和銅鑼灣的40號專線小巴。

增5宗輸入 兩外傭驗出變異毒株

另外，本港昨增5宗確診，當中4人無打針，分別從斯里蘭卡、坦桑尼亞、瑞士及孟加拉抵港，當中兩名外傭分別驗出N501Y及L452R變異病毒株；其餘一名69歲女子於8月3日從美國抵港，她於4月至5月在港接種兩針科興，衛生署資料沒顯示她離港前曾驗抗體。她在檢疫期間第9天病發，翌日驗出病毒陽性。

港大感染及傳染病中心總監何栢良稱，不贊成完成接種兩針並驗出抗體的人，可減檢疫期至最少7天，否則萬一有人確診，便可能在社區游走多日才被發現，將需更多追蹤。他說世衛仍維持新冠病毒潛伏期14天的說法，如香港盼維持「清零」，邊境措施應從嚴，不論是否驗出抗體，檢疫期不應少於14天。

另外，最新一批約93.7萬劑復必泰疫苗昨付運抵港。港府購入750萬劑復必泰，據政府新聞稿，扣除因包裝瑕疵而退回德國的兩個批次，約587萬劑復必泰已運抵。

不打針自費驗 醫局員工接種率急升

醫管局上周公布沒打針的員工於下月起要每兩周在公餘時間自費檢測，結果該局整體員工接種率在一周升逾15個百分點，由上周公布的67%，升至昨公布的82.8%，其中醫生接種率超過94%，護士及專職醫療均達80%，臨牀支援人員亦已超過86%。

明報記者

（新冠疫情）