大浪村疑建屋 地署：派員視察未見違規工程

指接4建屋申請均未批

本報日前到訪大浪村及鹹田村發現共有3輛工程車及一些建築木材，亦有關注鄉郊保育人士向本報稱大浪村及鹹田村疑有建屋工程，曾目睹挖泥機破壞樹林。該人士昨表示，上述工程車及建築木材仍未搬走，但未有動工，不知是否完全停工。本報昨再致電大浪村長湛錦生，但無人接聽。

規劃署回覆稱，正調查相關地點，如有足夠證據證明違反《城市規劃條例》發展時，會採取適合的規劃執行管制行動。

此外，漁護署助理署長薛漢宗2017年獲有條件批准在上述鹹田村鄉村式發展地帶興建丁屋，及後被傳媒揭發涉「飛丁」在蠔涌村申建丁屋。地政總署昨回覆稱，薛漢宗提出以免費建屋牌照方式在蠔涌村私人土地興建小型屋宇，處方已通知申請人停止其大浪村的申請，並正處理其蠔涌村的申請，並不涉及重複批准。