大浪村疑建屋 地署：派員視察未見違規工程

【明報專訊】本報昨報道多輛工程車涉違規進入西貢東郊野公園範圍內的鹹田灣沙灘，追查發現被納入《大浪灣分區計劃大綱圖》的大浪村疑有修葺及重建舊屋工程，鹹田村則被指擬興建丁屋，但該處建屋須向城規會及地政總署申請。地政總署昨回覆稱，西貢地政處已派員視察，未有發現違規建屋工程，正處理4宗擬在大浪村興建小型屋宇的申請，均未獲批。規劃署則稱，過去3年未有收到該大綱圖內的發展申請。
指接4建屋申請均未批
本報日前到訪大浪村及鹹田村發現共有3輛工程車及一些建築木材，亦有關注鄉郊保育人士向本報稱大浪村及鹹田村疑有建屋工程，曾目睹挖泥機破壞樹林。該人士昨表示，上述工程車及建築木材仍未搬走，但未有動工，不知是否完全停工。本報昨再致電大浪村長湛錦生，但無人接聽。
規劃署回覆稱，正調查相關地點，如有足夠證據證明違反《城市規劃條例》發展時，會採取適合的規劃執行管制行動。
此外，漁護署助理署長薛漢宗2017年獲有條件批准在上述鹹田村鄉村式發展地帶興建丁屋，及後被傳媒揭發涉「飛丁」在蠔涌村申建丁屋。地政總署昨回覆稱，薛漢宗提出以免費建屋牌照方式在蠔涌村私人土地興建小型屋宇，處方已通知申請人停止其大浪村的申請，並正處理其蠔涌村的申請，並不涉及重複批准。