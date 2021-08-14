劉兆佳：肅清激進反中聲音 蔡子強：公民社會元氣大傷

民怨或難紓？

「中央拒與反中者修關係」

劉兆佳稱，在過去數年的社會活動，部分組織十分顯眼，中央決心撥亂反正實施《港區國安法》，但部分組織仍未收手，故港府以法例阻嚇反中激進分子，就算解散亦不要「化整為零」繼續抗爭。他說在中央眼中「不激進反對派已所剩無幾」，並明白反中思想在本港社會植根一段時間，故要打壓及肅清相關激進思想，直至「正本清源」。

被問會否擔心打壓導致無法紓解民怨，劉說中央不會與激進反中者修補關係，只會與接受香港回歸事實者溝通，港人並非不能批評政府，但前提是不能危害國安。至於教協在公眾眼中溫和，劉兆佳說以《文匯報》數出教協的罪狀「已經好激進」，但他不評論記協及支聯會應否被取締。

蔡：民意無處疏導掀移民

蔡子強表示，不少組織接連遭受左報批評，例如有政治動員角色的支聯會及民陣，更延伸至沒有偏袒某一政治立場的記協，憂慮記協日後承受更大壓力。他認為中央對香港打壓愈來愈廣闊，擔心若有更多組織解散，將引起寒蟬效應，令公民社會元氣大傷。他以教協為例，組織為公民社會提供資源及服務，解散令資源消失，繼而影響公民社會發展及運作。

恐記協承受更大壓力

長期打壓下，蔡子強說社會難以疏導民意，市民不滿而掀起移民潮，部分是專業人士，例如醫生等，令本港社會損失中堅分子，國際地位失色不少。蔡形容本港現時的政治及公民社會邁向「澳門化」，澳門的地區組織及工會立場保守，以愛國人士為主，選委會制度亦有意培育同鄉會及愛國團體。