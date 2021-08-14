文匯消息稱通過解散 民陣拒評 大公訪問 蕭澤頤：已蒐證隨時執法

新加坡《聯合早報》今年3月引述消息稱若證實美國國家民主基金會曾資助民陣，將違反《港區國安法》，又指民陣沒向政府註冊，可能觸犯《社團條例》。

警務處長蕭澤頤接受《大公報》訪問指，民陣2002年成立以來，一直未有向公司註冊處註冊，亦未有按法例向警務處牌照課註冊為合法社團，近年組織一系列大型非法遊行集會，可能涉嫌違反國安法。他稱警方已蒐集相關證據，隨時對違法組織依法採取行動。

蕭指不排除續檢控骨幹成員

民陣召集人陳皓桓已因前年10．1遊行非法集結案被判囚18個月，蕭澤頤被問對追查民陣有何影響，他稱：「一些有頭有面的人已因非法集結罪判囚，但不排除警方繼續調查檢控一些主要骨幹（成員）。」他又透露有人報案，警方已展開深入調查，必追究到底。本報昨向警方查詢，民陣是否正被調查，是否涉嫌違反任何法例，包括《港區國安法》，警方表示會按實際情况依法採取執法行動。

據《大公報》昨日報道，民陣只餘下約8個團體會員，為支聯會、職工盟、社民連、工黨、社區前線、香港社會工作者總會、四五行動及社會主義行動。本報昨晚向民陣臨時召集人鍾松輝查詢是否已開會達成共識，他稱「不評論」。記者追問對傳媒報道稱開會是商討民陣解散有何回應，他只說「有最新消息會公布」。

達共識否 民陣成員：答你唔到

本報亦向社會工作者總工會外務副會長張志偉查詢有關昨晚民陣會議的消息，他稱不會於日內公布消息，待稍後公布。記者追問他會議內容是否關於解散、會上是否達成某種共識，張說：「答你唔到。」

今年4月底警方懷疑民陣涉違《社團條例》，要求交代未有向社團事務主任申請社團註冊的原因等6項資料，民陣沒逐一回應。陳皓桓回信指警方等政府部門多年與民陣合作，從未要求註冊，反問為何警方一直與「非法社團」合作。時任警務處長鄧炳強5月指民陣沒回覆警方要求的資料，不排除有執法行動。本報就此查詢有否新進展，警方昨未回應。