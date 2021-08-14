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「起底條例」增兩犯罪元素 議員憂難界定是否惡意披露

【明報專訊】政府針對「起底」行為修訂《2021年個人資料（私隱）條例》，有關草案委員會昨召開第二次會議，進入逐項審議階段。修例內容為「起底」加入兩項犯罪元素，包括披露者需有意圖或罔顧資料當事人蒙受4項指明傷害，有立法會議員關注當局如何界定披露者的意圖是否惡意，以及會否因無意轉發資料而構成犯罪等。政制及內地事務局長曾國衞解釋，當局需證明披露者有意圖犯罪，「市民不會在無辜情况下犯法」。

指檢控需證意圖 曾國衞：市民不會在無辜情况下犯法

經民聯張華峰表示，有資料披露者「很狡猾」，他舉例，若有人公布資料當事人住址，並建議大眾為其慶祝生日或送上蛋糕，當局如何界定披露者的意圖是善意或惡意。曾國衞表示，是否構成罪行視乎披露者是否有意圖和罔顧當事人受到指明傷害，要按實際情况判斷。工聯會麥美娟提出，若資料當事人因住址被披露而需搬走，會否構成指明傷害中的「導致該人合理地擔心其安全或福祉的傷害」，個人資料私隱專員鍾麗玲表示，若當事人因受驚而搬屋，或已構成「指明傷害」，但實際需視乎個別個案而定。

私隱專員：同居者納「家人」難執行

新民黨葉劉淑儀關注，規管範圍是否包括公眾人物的公開資料，鍾麗玲說，條例範圍涵蓋公眾領域資料，包括透過查冊或社交平台得來的資料，是否違法則視乎披露者的披露目的。修例適用於資料當事人及其家人，新民黨容海恩冀當局將同居者納入家人範圍，但鍾麗玲表示執行有困難，稱同居者若被「起底」，可以獨立個案跟進。

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