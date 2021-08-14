女無家者比率倍增缺支援 組織倡設服務專隊

情感需要大 有喪偶離家免睹物思人

香港社區組織協會去年10月至今年3月，針對曾經或仍然露宿，以及居於不穩定居所的女性為研究對象，訪問了15宗個案，並訪問多個服務無家者的組織員工如基督教無家者協會等，了解服務女性無家者的意見。研究發現，女性露宿原因除了因為經濟困難、受疫情影響、有精神健康問題等因素外，女性無家者較男性有更大情感需要，例如有女性無家者因為不願意與伴侶分開而一起露宿，拒絕接受分開安置的安排；也有人因為喪偶而不願留在家中睹物思人，最後流落街頭。

研究又發現，15個受訪者中，八成受訪者有不同程度的情緒支援需要，三分之一人有依附他人傾向，五成三人需要接受精神科治療及跟進。另外，女性無家者往往病識感低，若有精神健康問題的女性無家者多不太願意與人接觸，社工亦難以接近她們。

無家者7年倍增 現服務側重男性

社區組織協會分析，目前無家者的服務及措施以男性為主導，例如政府提供222個資助緊急及短期宿位，當中女性宿位只有31個，不單申請限制多，而且有緊急住宿亦未有照顧女性無家者着重私隱、安全感等需要。另外緊急住宿只服務單身人士，就算合法夫妻亦要按要求分開入住，截斷了他們情感的支持。

該會研究建議有關當局針對女性獨有需要，成立專為女性無家者而設的綜合服務中心、外展隊及緊急住宿服務，以間隔或獨立房代替「大通舖」，以及增設不限性別及關係的雙人住宿。