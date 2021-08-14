抖音結識手遊道具引誘 小學教師騙女童裸照

被捕翌日妻子誕女 另藏千張淫照

控方庭上亦透露，認罪的被告邱智豪（38歲）於2011年完成碩士學位，其妻於他被捕翌日誕下女兒。案情指，去年8月，當時8歲的X在網上遊戲《第五人格》結識名為「壞哥哥」的被告。他要求X傳送裸照以換取遊戲道具，遭X拒絕。被告要求視像通話，X同意並在家中洗手間通話。其間X向被告展示裸體，包括乳房及私處。被告其後叫X摸私處，X拒絕及掛線，通話歷時約一兩分鐘。

X其後傳送一張身穿衣服的照片給被告，他說只望了X身體一眼，並不足夠，拒絕給X遊戲道具。被告謊稱17歲，並傳送一張自己陽具的照片給X，更說希望X快點長大，二人便可見面及摸她。X曾傳送5張裸照給被告，並介紹一名想要免費道具的朋友予被告。其後X的母親在其電話發現裸照，遂報警處理。

2019年7月至2020年7月期間，當時12歲的Z從「抖音」認識被告。Z傳送自己乳房及陰部的裸照給被告，他亦曾教Z拍裸照及片段時搓弄身體不同部位。

警方同年10月在被告家中拘捕他。他警誡下承認在網上認識未夠16歲的網友，且曾談及性事。他曾傳送自己陽具的照片給網友，亦叫網友傳送裸照用來自瀆及送出遊戲道具作交換，亦有網友向他索取裸照。警方從被告電話及電腦發現共1,060張照片及11段片段，包括初小小孩到初中少女，涉觸摸胸部及私處、口交及性交。

【案件編號：DCCC 211/21】