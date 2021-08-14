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返教會留3女在家 幼女墮斃 單親父被捕

【明報專訊】屯門安定邨一名男子兩年前喪偶，獨力照顧3名未成年女兒，前日傍晚他前往教會，留下3名女兒在家中。至晚上，9歲幼女懷疑從單位外走廊墮樓，送院後不治。男子涉嫌忽略照顧兒童被捕。

死者9歲 疑走廊墮下倒臥花槽

前晚9時許，一名9歲女童被保安員發現於屯門安定邨定康樓高處墮下，昏迷倒卧大廈對開花槽。救護車接報到場，將女童送到屯門醫院，搶救後證實傷重不治。警方事後封鎖大廈對開部分位置，並登樓調查。警方初步調查相信女童從定康樓11樓一走廊墮下。現場所見，定康樓走廊有1米多高的欄杆。

五旬父親涉疏忽照顧被捕

警方調查後，以涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」拘捕女童的51歲文姓父親，屯門警區刑事調查隊接手調查，稍後會安排驗屍確定死因。死者數名親友昨早到殮房認屍，神情哀傷，離開時不發一言。

現場消息指，被捕男子兩年前喪妻，獨力照顧3名分別9歲、11歲及13歲的女兒。他為屯門一間教會的基督徒，前日傍晚5時許前往教會聚會，留下3名女兒在家中，並囑咐長女及次女照顧幼女。至晚上9時許，男子接到通知幼女失蹤，他趕回家中，發現幼女倒臥定康樓對開花槽。

妻患罕見病逝世 獨力養3女

網上片段顯示，被捕男子名叫Jack，任職髮型師，自己開設公司。他在2019年中曾在教會見證會上分享，稱太太Wendy 2017年11月患上罕見疾病，無法自理，每天起身身體會不由自主抖震數分鐘，醫生表示「無得醫」。他當時感到心痛及晴天霹靂，並考慮是否放棄事業照顧妻子。其妻同年稍後時間過身。

社署回應稱，涉事家庭並非該署跟進個案。社署社工已接觸死者家人，並會繼續為該家庭提供情緒支援和其他所需協助。死者兩名分別11及13歲的姐姐，暫時交由親友照顧。

資深社工陳琬琛稱，現時政府對單親家庭的支援不足，例如兒童託管服務，不是提出要求即可提供，服務時間亦未必配合到單親家庭所需，加上政府對單親家庭的經濟援助亦不足，不少單親父母仍要外出工作，被迫獨留兒童在家，但家中亦危機處處，易生危險。他促請政府加強對單親家庭的支援，房署亦可酌情讓有需要的單親家庭親屬調遷更近的地方，以互相照應。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com/ 9181 4676

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