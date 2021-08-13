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2021年8月13日星期五
港聞二
選委提名期屆滿 1/3組別有競爭 七成獲提名者過去兩屆無參選
部門選3.6萬公僕駐票站 拒出任或紀律跟進
「大孖沙」紛交棒 李兆基鄭家純呂志和未參選
5提名組別需抽籤 法律體演文出界協調成功
挖泥車「偷渡」鹹田灣 環團憂先破壞後建設 違規進郊野公園範圍 漁署：已執法未見挖掘
話你知：大浪5村 3村荒廢 明代有人定居
有別他區要求 大浪灣建丁屋須過城規會
袁旭健坐正行動副處長 蔡展鵬前日復工
稱無打算撤出香港 法輪功譴責有人發布假新聞
涉殺動物施巫術 青年被捕 稱收費助夢想成真 警查顧客涉煽動否
7．21元朗襲擊案 警再拘一白衣人
渣馬未獲「開綠燈」 政府：積極跟進申請
單身長者輪公屋平均3.7年 22年新高
鄒家成准保釋 判辭：沒直接主張制裁中港
一年近9萬港人移出 總人口跌1.2% 學者料持續
無業男黃大仙集結罪脫 官：警供辭不可信
夜闖志蓮偷香油錢 兩偷渡漢被捕
「銀行職員」誘辦低息貸款 6事主被騙110萬
教局倡小一開始讀古文 列建議篇章 盼最遲2024學年融入中文課程 稱助培養品德
港大醫科五成經聯招收生 未達75%承諾 4狀元中大讀醫 錄取186人 70%聯招
大腦麻痹 代筆答卷：讀好書殘疾人唯一出路 從未想過放棄
涉阻古洞北燕崗村收地 夫婦控襲警抗拒公職人員
冰鮮魚帶新冠 土瓜灣街市魚檔強檢 已打針者下周可入12急症醫院探病
美食博覽開幕 有顧客違禁脫口罩進食
友愛接種中心導遊員工涉違規拍攝
連打兩針護士停職
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【Emily】教協職員「勤勤懇懇」係華叔遺訓 當年訓示基層學生 馮偉華借用讚員工
【Emily】港區人代視像「考察」新疆 「遊」棉花場
【Emily】「活化」中環街市8‧23開 老字號文青店都有
【Emily】前區議員開補習社 嘆搵舖難過搵真愛
【Emily】覃德誠任深水埗區會主席 民協內訌
【Emily】籲棄「輿論戰」 鄧家彪促林鄭打「脫貧戰」
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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