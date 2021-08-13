友愛接種中心導遊員工涉違規拍攝

【明報專訊】屯門友愛體育館疫苗接種中心繼被揭發錯為市民接連打兩針復必泰，再被爆有工作人員涉違反工作指引。本報昨接獲投訴稱，有負責行政支援工作的導遊於前日午飯時段拍攝員工休息用膳專區情况，惟現場清晰標示「不准拍攝」字樣。旅遊業疫苗中心行政支援計劃召集人胡兆英稱今日會親自到場了解事件。公務員事務局回覆，如發現中心員工有不當行為，會按既定機制調查及處理。
胡兆英：今赴了解 公務員局：按機制查
本報昨接獲市民投訴，屯門友愛體育館有工作人員涉違規，並提供一段前日起流傳的片段。有關短片顯示，數名穿綠衣人員於室內聚餐，該場地的牆上貼有「不准拍攝」、「不准飲食」字樣，旁邊設飲水機。另外，該聚餐位置有落地玻璃分隔，片段所見，玻璃外的場地擺放逾10張貼有編號的藍色膠櫈。
胡兆英向本報稱，片段中位置供工作人員休息及飲食，但涉事導遊違規在接種中心內拍攝，他今午會親自到場了解，起碼要警告拍攝者，「他都知自己出錯，但其他被拍攝的，有人話不知被影」。
本報向公務員事務局查詢接種中心是否設有飲食區、工作人員有否違反接種中心指引，發言人回覆稱，接種中心運作範圍內，包括出入口、接待處、接種區等，均不准吸煙或飲食；中心另劃地方分別儲存物件及員工休息用膳，並張貼「只限職員使用」或「未經許可不得進入」標示，確保只有接種中心人員才能進入。如發現員工有不當行為，會按既定機制調查及處理。
政府人員協會倡延長公僕打針期限
另外，港府要求所有政府僱員於9月1日前打針，除非持有醫生證明不宜接種，否則須於公餘時間自費定期檢測。政府人員協會昨向公務員事務局長聶德權發信，建議延長接種期限，並容許於9月接種次劑的員工享有「疫苗假期」。
局方發言人表示，政府僱員由6月1日至8月31日每接種一針可有「疫苗假期」一天；政府已表示會考慮要求非因健康理由而不打針的僱員自費定期檢測，若個別員工因其他理由不接種，沒理由長期以公帑資助檢測。目前逾75%公務員已接種第一劑。