友愛接種中心導遊員工涉違規拍攝

胡兆英：今赴了解 公務員局：按機制查

本報昨接獲市民投訴，屯門友愛體育館有工作人員涉違規，並提供一段前日起流傳的片段。有關短片顯示，數名穿綠衣人員於室內聚餐，該場地的牆上貼有「不准拍攝」、「不准飲食」字樣，旁邊設飲水機。另外，該聚餐位置有落地玻璃分隔，片段所見，玻璃外的場地擺放逾10張貼有編號的藍色膠櫈。

胡兆英向本報稱，片段中位置供工作人員休息及飲食，但涉事導遊違規在接種中心內拍攝，他今午會親自到場了解，起碼要警告拍攝者，「他都知自己出錯，但其他被拍攝的，有人話不知被影」。

本報向公務員事務局查詢接種中心是否設有飲食區、工作人員有否違反接種中心指引，發言人回覆稱，接種中心運作範圍內，包括出入口、接待處、接種區等，均不准吸煙或飲食；中心另劃地方分別儲存物件及員工休息用膳，並張貼「只限職員使用」或「未經許可不得進入」標示，確保只有接種中心人員才能進入。如發現員工有不當行為，會按既定機制調查及處理。

政府人員協會倡延長公僕打針期限

另外，港府要求所有政府僱員於9月1日前打針，除非持有醫生證明不宜接種，否則須於公餘時間自費定期檢測。政府人員協會昨向公務員事務局長聶德權發信，建議延長接種期限，並容許於9月接種次劑的員工享有「疫苗假期」。

局方發言人表示，政府僱員由6月1日至8月31日每接種一針可有「疫苗假期」一天；政府已表示會考慮要求非因健康理由而不打針的僱員自費定期檢測，若個別員工因其他理由不接種，沒理由長期以公帑資助檢測。目前逾75%公務員已接種第一劑。

（新冠疫情）