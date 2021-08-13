港聞

港聞二

友愛接種中心導遊員工涉違規拍攝

【明報專訊】屯門友愛體育館疫苗接種中心繼被揭發錯為市民接連打兩針復必泰，再被爆有工作人員涉違反工作指引。本報昨接獲投訴稱，有負責行政支援工作的導遊於前日午飯時段拍攝員工休息用膳專區情况，惟現場清晰標示「不准拍攝」字樣。旅遊業疫苗中心行政支援計劃召集人胡兆英稱今日會親自到場了解事件。公務員事務局回覆，如發現中心員工有不當行為，會按既定機制調查及處理。

胡兆英：今赴了解 公務員局：按機制查

本報昨接獲市民投訴，屯門友愛體育館有工作人員涉違規，並提供一段前日起流傳的片段。有關短片顯示，數名穿綠衣人員於室內聚餐，該場地的牆上貼有「不准拍攝」、「不准飲食」字樣，旁邊設飲水機。另外，該聚餐位置有落地玻璃分隔，片段所見，玻璃外的場地擺放逾10張貼有編號的藍色膠櫈。

胡兆英向本報稱，片段中位置供工作人員休息及飲食，但涉事導遊違規在接種中心內拍攝，他今午會親自到場了解，起碼要警告拍攝者，「他都知自己出錯，但其他被拍攝的，有人話不知被影」。

本報向公務員事務局查詢接種中心是否設有飲食區、工作人員有否違反接種中心指引，發言人回覆稱，接種中心運作範圍內，包括出入口、接待處、接種區等，均不准吸煙或飲食；中心另劃地方分別儲存物件及員工休息用膳，並張貼「只限職員使用」或「未經許可不得進入」標示，確保只有接種中心人員才能進入。如發現員工有不當行為，會按既定機制調查及處理。

政府人員協會倡延長公僕打針期限

另外，港府要求所有政府僱員於9月1日前打針，除非持有醫生證明不宜接種，否則須於公餘時間自費定期檢測。政府人員協會昨向公務員事務局長聶德權發信，建議延長接種期限，並容許於9月接種次劑的員工享有「疫苗假期」。

局方發言人表示，政府僱員由6月1日至8月31日每接種一針可有「疫苗假期」一天；政府已表示會考慮要求非因健康理由而不打針的僱員自費定期檢測，若個別員工因其他理由不接種，沒理由長期以公帑資助檢測。目前逾75%公務員已接種第一劑。

（新冠疫情）

相關字詞﹕新型冠狀病毒 疫苗接種中心 新冠疫苗

上 / 下一篇新聞

選委提名期屆滿 1/3組別有競爭 七成獲提名者過去兩屆無參選
選委提名期屆滿 1/3組別有競爭 七成獲提名者過去兩屆無參選
部門選3.6萬公僕駐票站 拒出任或紀律跟進
部門選3.6萬公僕駐票站 拒出任或紀律跟進
「大孖沙」紛交棒 李兆基鄭家純呂志和未參選
「大孖沙」紛交棒 李兆基鄭家純呂志和未參選
5提名組別需抽籤 法律體演文出界協調成功
5提名組別需抽籤 法律體演文出界協調成功
挖泥車「偷渡」鹹田灣 環團憂先破壞後建設 違規進郊野公園範圍 漁署：已執法未見挖掘
挖泥車「偷渡」鹹田灣 環團憂先破壞後建設 違規進郊野公園範圍 漁署：已執法未見挖掘
話你知：大浪5村 3村荒廢 明代有人定居
話你知：大浪5村 3村荒廢 明代有人定居
有別他區要求 大浪灣建丁屋須過城規會
有別他區要求 大浪灣建丁屋須過城規會
袁旭健坐正行動副處長 蔡展鵬前日復工
袁旭健坐正行動副處長 蔡展鵬前日復工
稱無打算撤出香港 法輪功譴責有人發布假新聞
稱無打算撤出香港 法輪功譴責有人發布假新聞
涉殺動物施巫術 青年被捕 稱收費助夢想成真 警查顧客涉煽動否
涉殺動物施巫術 青年被捕 稱收費助夢想成真 警查顧客涉煽動否
7．21元朗襲擊案 警再拘一白衣人
7．21元朗襲擊案 警再拘一白衣人
渣馬未獲「開綠燈」 政府：積極跟進申請
渣馬未獲「開綠燈」 政府：積極跟進申請
單身長者輪公屋平均3.7年 22年新高
單身長者輪公屋平均3.7年 22年新高
鄒家成准保釋 判辭：沒直接主張制裁中港
鄒家成准保釋 判辭：沒直接主張制裁中港
一年近9萬港人移出 總人口跌1.2% 學者料持續
一年近9萬港人移出 總人口跌1.2% 學者料持續
無業男黃大仙集結罪脫 官：警供辭不可信
無業男黃大仙集結罪脫 官：警供辭不可信
夜闖志蓮偷香油錢 兩偷渡漢被捕
夜闖志蓮偷香油錢 兩偷渡漢被捕
「銀行職員」誘辦低息貸款 6事主被騙110萬
「銀行職員」誘辦低息貸款 6事主被騙110萬
教局倡小一開始讀古文 列建議篇章 盼最遲2024學年融入中文課程 稱助培養品德
教局倡小一開始讀古文 列建議篇章 盼最遲2024學年融入中文課程 稱助培養品德
港大醫科五成經聯招收生 未達75%承諾 4狀元中大讀醫 錄取186人 70%聯招
港大醫科五成經聯招收生 未達75%承諾 4狀元中大讀醫 錄取186人 70%聯招
大腦麻痹 代筆答卷：讀好書殘疾人唯一出路 從未想過放棄
大腦麻痹 代筆答卷：讀好書殘疾人唯一出路 從未想過放棄
涉阻古洞北燕崗村收地 夫婦控襲警抗拒公職人員
涉阻古洞北燕崗村收地 夫婦控襲警抗拒公職人員
冰鮮魚帶新冠 土瓜灣街市魚檔強檢 已打針者下周可入12急症醫院探病
冰鮮魚帶新冠 土瓜灣街市魚檔強檢 已打針者下周可入12急症醫院探病
美食博覽開幕 有顧客違禁脫口罩進食
美食博覽開幕 有顧客違禁脫口罩進食
連打兩針護士停職
連打兩針護士停職
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】教協職員「勤勤懇懇」係華叔遺訓 當年訓示基層學生 馮偉華借用讚員工
【Emily】教協職員「勤勤懇懇」係華叔遺訓 當年訓示基層學生 馮偉華借用讚員工
【Emily】港區人代視像「考察」新疆 「遊」棉花場
【Emily】港區人代視像「考察」新疆 「遊」棉花場
【Emily】「活化」中環街市8‧23開 老字號文青店都有
【Emily】「活化」中環街市8‧23開 老字號文青店都有
【Emily】前區議員開補習社 嘆搵舖難過搵真愛
【Emily】前區議員開補習社 嘆搵舖難過搵真愛
【Emily】覃德誠任深水埗區會主席 民協內訌
【Emily】覃德誠任深水埗區會主席 民協內訌
【Emily】籲棄「輿論戰」 鄧家彪促林鄭打「脫貧戰」
【Emily】籲棄「輿論戰」 鄧家彪促林鄭打「脫貧戰」