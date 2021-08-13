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美食博覽開幕 有顧客違禁脫口罩進食

【明報專訊】去年因新冠疫情停辦的美食博覽昨復辦，但場內不准飲食，有市民稱無得試食未必買新產品，亦有人不理禁令在場內除口罩吃炸魚皮。有展商說以往一半顧客來自試飲，今年出新招推散裝湯包供人自行試飲；另有展商採取香氣策略，打算即場烤多士以香氣打動顧客。

在美食博覽邊走邊吃的場面不復再，昨大部分人守規戴口罩，但有零星市民除口罩主食，中午有4人在接近出口位置除口罩吃炸魚皮。市民李先生表示昨未能試食，大多只買過往曾吃過的產品，昨中午已花費4000多元，買了凍肉、水果、牛奶等，戰利品裝滿一個行李箱及幾個手拉車。

入場者：無試食不買新產品

在不能試食的限制下，參展商各出其謀。售賣自家製醬料及飲品的「加餸」創辦人袁思穎稱，平日在網店及寄賣點銷售產品，展覽本是最能吸引新客及銷售產品的機會，但今次無得試食，她特意帶來多士爐，打算烘烤塗抹了其出產的鹹蛋黃醬的多士，散發香味以吸引顧客，又提供盒子讓客人帶回家吃。

醬料商烘多士吸客 飲品商推散裝湯包

曾參加美食博覽數年的健康飲品「CheckCheckCin」公關Tiffany表示，過往能試飲湯包或米水，有一半客都是試飲後的新客；今年無法試飲便採取新策略，包括主動在場內到處走、派傳單宣傳，又推出散裝湯包，讓客人午飯時段先自行嘗試，「有客人飲完回來買了一箱」。她說，暫時新客比例仍有三四成，已感滿意。

昨開場前有數十人排隊，不少人被1元優惠吸引。昨早10時開幕時市民狂奔入場，限量30包的鴻星「1蚊海味盛薈」加熱即食包最受歡迎，1分鐘即掃光，場面一度混亂。

尊貴區展商：人流遜預期 輸少少當廣告費

不過，同樣推1元福袋的Butchers Cut在3樓的尊貴美食區參展，負責人蘇小姐稱昨推10個499元「一蚊和牛福袋」，十多分鐘才賣完。她說，首次參展租不到Hall 1的公衆館攤位，只好租入場費較貴的尊貴美食區，「人流比我們估算少，因為多付15元才能來這裏，市民或會卻步」。此外，她一個多月前申請八達通，昨仍未獲處理，最終無法收消費券。

貿發局回覆，已再三提醒參展商，所有售賣之食品及飲品須為密封包裝，亦禁提供免費試飲試食；有工作人員及健康大使提醒參展商及入場者須遵守會場的衛生措施。

（新冠疫情）

相關字詞﹕貿發局 新型冠狀病毒肺炎疫情 美食博覽

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