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冰鮮魚帶新冠 土瓜灣街市魚檔強檢 已打針者下周可入12急症醫院探病

【明報專訊】本港首次在進口魚及其外包裝樣本驗出新冠病毒，據了解驗出病毒的是印尼進口冰鮮䱽魚。食物及衛生局因此要求在8月10至12日曾接觸或處理土瓜灣街市1樓4號魚檔華記鮮魚所售魚類的人，包括員工及顧客須明日或以前強制檢測，已打疫苗者亦要檢測。衛生署補充，就有入口冰鮮魚樣本新冠陽性，正做流行病學調查及個案追蹤，密切接觸者會被安排往檢疫中心，中心亦已建議負責人徹底消毒處所。

另外，醫管局昨宣布下周三將進一步擴展特別探訪安排至12間急症及專科醫院，包括律敦治醫院、兒童醫院等，探訪者須完成接種兩劑新冠疫苗不少於14天，其間不需額外做病毒或抗體測試。對於有打針者從外地抵港後仍確診，探訪者不需檢測是否安全，中大呼吸系統科講座教授許樹昌稱，外地感染風險較高，不可與本港疫情直接比較，現行措施可取，若現本地爆發則需調整甚至暫停探訪。

探病涵蓋住院逾周需高度照顧者

醫管局護理部高級行政經理梁明昨稱，由於急症醫院病人輪轉量較高，病房收症率或逾100%，亦有可能接收確診者，風險比非急症醫院高，為保障病人及員工，探訪者需符合打兩針滿14天的條件，其間不需額外檢測。

梁明指出，急症醫院患者住院時間不太長，最新探訪安排涵蓋入住逾一周，或年長、未能自理等需高度照顧的患者。親屬可每周探訪一致兩次，每次僅限一人，其間不准飲食、須戴口罩。若需高度照顧者入住未滿一周，醫院會於病人情况許可下安排家屬提早探病。

月底或擴至其他醫院

目前涵蓋的12間醫院，不包括伊利沙伯醫院、瑪麗醫院等龍頭醫院。梁明表示，當局會視乎12間醫院運作情况，如流程順利，計劃8月底擴展至其他急症醫院。他補充，有關探訪設人數上限，如病房有40名患者，暫定同一時段探訪人數將為病人數目20%，即有8人可探病。家屬須經病房職員預約登記，職員未來數天將致電聯絡，家屬不需自行聯絡醫院。此外，探訪者須在探病前24小時內預先填寫健康申報表，並將系統發出的二維碼出示予病房職員。

醫管局自2021年4月21日起，於非急症醫院及部分醫院的非急症病房相繼開展「特別探訪安排」，截至8月10日，一共有逾3.2萬次特別探訪安排。

疫情方面，本港昨增5宗確診，全屬輸入個案，從泰國、韓國、瑞士及新加坡抵港，均無打針，其中4人驗出L452R變異病毒株。另有少於5宗初步確診。

明報記者

（新冠疫情）

相關字詞﹕醫管局 探訪 新型冠狀病毒

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