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港聞二

涉阻古洞北燕崗村收地 夫婦控襲警抗拒公職人員

【明報專訊】政府就新界東北發展計劃，早前在粉嶺馬屎埔村收地，日前地政總署和警方再在上水古洞北燕崗村收地，一對夫婦與人員爭執，涉阻礙清拆被捕。五旬男子被指用鐵匙和水平尺襲擊5名警員，警員曾多次噴射胡椒噴霧。二人當時沒有報稱住址而還押，案件昨於粉嶺裁判法院提訊，主任裁判官蘇文隆批准夫婦分別以3000元和500元現金保釋，並押後至9月23日再訊，待警方進一步調查。

男被告被指水平尺襲5警

兩名被告為無業劉松海（58歲）和家庭主婦蘇燕玲（56歲），二人被控阻礙公職人員罪，指他們本年8月10日在古洞段塱原X8/93-96號屋抗拒公職人員，即地政總署助理經理歐萬山執行公務。劉另被控5項襲警罪，涉襲擊警員葉佐塔、陳佑軒和何國明及高級警員凌劍輝和徐寶平。

兩人疑不滿157萬元賠償 拒絕收地方案

據了解，當局去年4月和居民商討收地，二人疑不滿政府提出的157萬元賠償，拒絕方案。地政總署當日早上9時起展開行動，消防、警方和社工亦有到場，兩名被告激動反抗，持續3個多小時。地政人員在警員協助下入屋，劉來回走動，蘇則叫囂阻止人員。劉涉先後用長45厘米的鐵匙、鐵通和水平尺襲擊持盾警員，及向他們倒水，數名警員6次發射胡椒噴霧。蘇躺在地上阻止人員進入住所，二人及後被制服和拘捕。

【案件編號：FLCC 1082/21】

相關字詞﹕粉嶺裁判法院 阻礙公職人員執行公務 收地賠償 古洞 上水

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