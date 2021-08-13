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大腦麻痹 代筆答卷：讀好書殘疾人唯一出路 從未想過放棄

【明報專訊】面對記者鏡頭，輪椅上的張家棟略顯緊張，手臂肌肉繃緊，彷如與自己鬥力，父母在旁幫忙，張父緊握家棟的手助他放鬆心情。患大腦麻痹症的家棟行動不便，今年應考中學文憑試（DSE）時需口述答案，由他人代筆。平日溫習比其他學生用更多精力，考試又要額外花「唇舌工夫」，家棟說，殘疾人工作時「搬又唔得，抬又唔得」，自言不想成為社會負累的他明白，「讀好書對傷殘人士而言是唯一出路」，從未想過放棄應考DSE。

學生答卷手寫我心，嚴重肢體傷殘的香港紅十字會甘迺迪中心學生張家棟想到答案後，卻無法寫出來需別人代筆。應考DSE時家棟要口述答案，其間會錄音，詳細表達答卷每個步驟。以數學科畫圖為例，不消數秒畫完的一條線，家棟要多花時間指示代筆員，「第2行第3格那條線開始，畫到第2行第6格，畫條橫線」。

代筆者要熟悉DSE考試規則，並配合家棟應試節奏。疫情下家棟無法回校與一直為其代筆的教學助理操練試卷，代筆的重任就轉交母親負責。張媽媽以往為家棟摘錄筆記、代筆做功課，替他操卷則屬首次。張媽媽笑稱為兒子代筆時會「掙扎」，有時明知家棟答案錯誤亦要照寫，忍口不提醒。上月接過DSE成績單的家棟，將修讀大專基礎教育文憑，未來冀再升讀歷史或文化相關課程。

港隊硬地滾球代表

參加殘奧終極目標

近日本港因奧運掀起運動熱潮，家棟本身也是港隊硬地滾球代表，曾出戰亞洲青少年殘疾人運動會及中國殘疾人運動會。硬地滾球由投球最接近目標球的一方獲勝，家棟說，比賽賽道長、目標球細小，運動員手腕擺動輻度及力度稍有偏差，投出的球就會偏離航道。他說此運動講求策略，除了要令己球貼近目標，亦要撞開對手的球，每局形勢不同，運動員之間鬥智鬥力。

每逢周末家棟要到體育學院練習，為擠出時間做功課，周末一開始就提早起牀，將功課全看一遍，並牢記答案，練球後回家請父母代筆一次過寫功課。要平衡學業和體育，家棟說「唔辛苦係假」，但稱「當你好喜歡一件事，你不會覺得累」。東京殘奧會本月24日揭幕，家棟說參加殘奧是他的終極目標，短期冀多出戰國際賽累積經驗，「每次能代表港隊外出比賽，對我而言已是好開心、好光榮的事」。

明報記者

相關字詞﹕港隊 紅十字會甘迺迪中心 硬地滾球 大腦麻痺症 中學文憑試

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