港大醫科五成經聯招收生 未達75%承諾 4狀元中大讀醫 錄取186人 70%聯招

今年有7名中學文憑試（DSE）狀元，5人留港讀醫，中大包攬4人，均是入讀醫學（環球醫學領袖培訓專修），中大醫學院昨發稿稱該科錄取33人，連續8年成為全港收生成績中位數最高分的學科，7科成績中位數達47分，以5**是7分；5*是6分等換算。

中大醫學院表示，不論以7科成績或最佳5科成績計算，均有超過一半獲本地醫科錄取之聯招考生選擇入讀中大醫學院。中大醫學院亦發布整體收生數據，265個學額中，有186人是經聯招取錄，佔70%，比例與去年一樣。

港大醫學院未發布收生數據。中大醫學院回覆查詢，稱今年有321名文憑試考生經聯招入讀醫科，186人揀中大。換言之，有135人揀港大。港大醫學院曾承諾75%學額經JUPAS取錄，惟自2018年聯招醫科生比例未超過六成，今年則為五成。

港大醫學院未有回覆

港大醫學院昨未有回覆查詢，院方去年稱「維持提供75%聯招學額予合資格考生」。大學亦可非聯招收生，考生持國際文憑（IB）、普通教育高級程度證書（GCE A-levels）成績申請。

5科5**尖子 港大讀理學士

鍾情氣象 中一起設科普平台

此外，兩大亦發稿介紹尖子，考獲5科5**「探花」陳浩軒（Martin）將入港大讀理學士（測量學）。他畢業自新界鄉議局元朗區中學，小學時已對天氣、颱風等現象產生興趣，並博覽氣候書籍和天文知識。Martin自中一那年建立了一個聚集追風及氣候變化同好的社交平台專頁，吸引過千追隨和關注，專頁5年來持續更新，不但介紹氣候、環境相關的知識，亦訪問不同環保人士，提升大家對環境保護的意識。

中大文學院6尖子

中文哲學佔5人

中大稱，文學院今年錄取6名考獲3科5**或以上的新生，包括考獲4科5**的李清雅入讀歷史系，她對歷史情有獨鍾，深信掌握世界文明的演變當來自鑒古通今。中國語言及文學系錄取4名考獲3科5**新生，哲學系錄取1名3科5**新生。