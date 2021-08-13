教局倡小一開始讀古文 列建議篇章 盼最遲2024學年融入中文課程 稱助培養品德

有20年高小中文教學經驗的校長稱，現時小一課程已教古詩，惟學古文不常見，傾向小二或小三生才教古文，因涉及理解文言文「虛詞」，程度較高。

初小至高中4階段 學者教師選取篇章

教育局於網頁上載4個學習階段（每3個年級為階段）的「建議篇章」（見表），除了初中有25篇，初小、高小及高中分別20篇，由大專學者、前線校長及教師組成的專責委員會選取。當中不少為人熟悉的篇章，如初中學的岳飛〈滿江紅〉、 陶淵明〈桃花源記〉、周敦頤〈愛蓮說〉。

局方於「問與答」文件表示，小學階段選取音節優美的古詩文作為「建議篇章」，讓學生多誦讀，感受語言文字和思想內容之美；中學階段「建議篇章」則作為學生閱讀輸入的核心部分，學生透過熟讀精思，掌握篇中文學、文化內涵。

至於校內測考是否包括「建議篇章」，局方稱，「評估內容必須與日常教學配合」，但稱校內測考只是其中一種形式，學校可按評估政策和目標，編選合適的評估內容及材料，並透過不同評估方式，如討論、口頭匯報、語文活動或課業等了解學生學習情况。

小學校長：古文程度高 小一先教古詩

佛教林金殿紀念小學校長吳永雄認為，初小學習階段有20篇章，當中不少在現時課堂已有教授，如駱賓王〈詠鵝〉、賀知章〈回鄉偶書〉、李白〈靜夜思〉，相信學校團隊會按20篇章程度再決定初小3級的學習分布，他說，傾向小一先教古詩，因句子較短及押韻較易明，小二、小三才更深入學古文，因文言文有虛詞如「知乎者也」，同一虛詞於不同文句具不同意思，程度較高。

至於高小20篇章，吳永雄稱韓非子〈鄭人買履〉、李白〈早發白帝城〉、 于謙〈石灰吟〉亦屬高小常見，「唔係完全無教過」，認為整體而言深淺合適。本身是中國古代文學碩士的吳永雄曾教高小中文20年，他稱，以往白話文與文言篇章的比例約為八二比，據其經驗，小學生對文言文不抗拒，「背默書都易拎高分啲」，認為關鍵在於教師是否教得有趣，認為教師要熟悉文本，知道學生易混淆之處，並要引導學生消化理解。他稱文言篇章融入課程後，如何評估配合了解學生學習成果，需學科團隊再思考。

教育局總課程發展主任（中國語文教育）何燕萍於網誌局中人語表示，早前與出版社會面，歡迎出版社將建議篇章加入課本，設計多樣化學習活動，方便教師教學。