無業男黃大仙集結罪脫 官：警供辭不可信

學生麥永華（17歲）和無業男阮子滔（22歲）被指2019年10月7日在黃大仙新光中心外連同他人非法集結。阮另被控抗拒警員，以及管有物品意圖損壞財產，即兩個士巴拿。

莫官不接納涉案警員供辭，稱他追截阮時極其量只能見其側面，不可能如他所言曾對望。當他截停阮時，對方用手掙脫及令他失重心跌在地上，莫官質疑他沒以阻差辦公拘捕阮。莫官指出，警員稱阮在龍翔道跨過花槽離去是匪夷所思，案發時沒有堵路，舉動如同自殺。控方亦未能證明內有士巴拿的斜揹袋屬於阮，以及他參與非法集結。

電筒射警 未成年學生罪成

另外，莫官稱片段可見麥用白光電筒照射警員，雖未必造成傷害，但他擾亂警方視線，欲報復和挑釁警方。麥從他人接過電筒，他身旁有人以藍色光束照射橋上警員，莫官以共同犯罪原則裁定他非法集結罪成。

案件押後至9月2日判刑，待索取勞教中心、教導所、更生中心和社會服務令報告，其間麥須還押。

【案件編號: KTCC 2036/20】

（反修例風暴）