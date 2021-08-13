港聞

港聞二

一年近9萬港人移出 總人口跌1.2% 學者料持續

【明報專訊】政府統計處昨公布2021年中香港人口臨時數字為739.47萬，按年下跌1.2%，減少共8.71萬人，是連續第二年錄得人口負增長，過去一年更有8.92萬名香港居民移出。政府稱，以工作和讀書為由進出香港，概念與移民不同。但有學者預料，在移民潮、人口老化及出生率偏低下，本港人口下跌或會持續。

近期不少香港人移民，統計處最新人口數字顯示，2020年中至2021年中共有8.92萬香港居民離港，連同1.39萬單程證持有人移入，淨移出為7.53萬人。

另外，過去一年共有3.85萬人出生，5.04萬人死亡，即有1.18萬人的自然減少。翻查統計處資料，2019年中至2020年中共有2.09萬人離港。

政府：或工作讀書 概念不同移民

政府發言人表示，疫情下國際行程受嚴重影響，觀察到移入香港人數繼續處於低水平，其中過去一年抵港單程證持有人數目按年跌37%，同時疫情前已離港的人可能繼續留在外地或因航程受阻未能返港，均可能導致淨移出。發言人又稱，淨遷移涵蓋香港居民以工作和讀書等各種目的進出香港，概念上與移民並不相同，而香港作為國際城市，人口流動一直很高。

「永久離港」提強積金升27%

積金局年報顯示，去年4月至今年3月，因永久離港而提取強積金金額達65.67億元，按年增加約27.3%。積金局稱，以「永久離開香港」為由提早提取強積金，並不等同移民個案，可包括非本地僱員結束在港工作，以及移居內地生活。

港大社會工作及社會行政學系講座教授葉兆輝認為，過去一年淨移出人數明顯較以往多，若部分人因《港區國安法》或其他因素移民，都要作準備，相信未來一兩年淨移出人數會維持一定水平，加上人口老化及出生率偏低下，料死亡人數每年均增加，出生人數則未必升，人口下跌情况值得關注。

學者關注移民帶來潛在破壞

葉兆輝亦關注移民帶來的潛在破壞，例如當有教師離港，會影響他們與以前學生的關係，變相令留港者同樣受影響。

相關字詞﹕強積金 移民潮 統計處

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