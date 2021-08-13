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鄒家成准保釋 判辭：沒直接主張制裁中港

【明報專訊】47名民主派涉「35+初選」案，被告之一鄒家成（圖）最初在裁判法院被拒保釋，今年6月向高院申請保釋獲批。《港區國安法》指定法官、高院法官杜麗冰昨日頒布判辭表示，雖然鄒在facebook形容對中國和特區政府實施制裁是「第一炮」，但這說法可以是鼓吹、支持或者單純評論制裁行動，基於疑點利益歸於被告，法庭相信他獲保釋後不會再犯國安法。

鄒稱制裁屬「第一炮」 可視單純評論

鄒家成（24歲）被控國安法下的串謀顛覆國家政權罪。根據判辭，律政司認為鄒對初選「陰謀」抱有堅定不移的信念和決心，且在初選後發布虛假信息，指控中國政府透過新冠病毒檢測獲取港人DNA，又指中國政府設局策劃12港人被捕一事。律政司認為，一旦鄒獲准保釋，或會透過中間人秘密危害國家安全，將有實質而重大的風險再犯國安法。

代表鄒家成的大律師張耀良則指出，鄒從未提倡港獨，同時不隸屬於任何政黨和欠缺政治聯繫，他只想爭取香港獲承認為中國的少數民族，沒有違反國安法。鄒呈交的書面陳辭及大量信件披露，他出身草根家庭，年幼時目睹母親遭父親施暴，直至父親患病去世，多年的家暴才告一段落。鄒照料父親時萌生當護士念頭，立志幫助病人，他努力讀書和考取獎學金，最終入讀大學護理系，若他不獲准保釋，恐怕無法完成學業。

杜官在判辭表示，鄒家成的確發布了關於中國政府獲取港人DNA的信息，但參考所有影片，鄒沒有直接主張國際社會制裁中港政府，所以法庭相信他保釋後不會干犯國安法。杜官亦提及，大律師張耀良當日陳辭時嘗試發表關於言論自由的政治演說，但這不是合適時機，建議張專注說服法庭接納保釋申請。杜官明言，在保釋申請添加政治考慮的話，對申請人毫無幫助。

47名初選案被告之中，目前有13人獲准保釋，其餘34人還押候審。

【案件編號：HCCP294/21】

（港區國安法）

相關字詞﹕高等法院 保釋聆訊 鄒家成 串謀顛覆國家政權罪 35+初選 港區國安法

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