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單身長者輪公屋平均3.7年 22年新高

【明報專訊】房委會公布最新公屋輪候數字，截至今年第二季共有約25萬宗輪候公屋申請，一般申請者及長者一人申請者平均輪候時間分別為5.8年和3.7年，均為22年以來最高，其中長者一人申請輪候時間比3月底再升0.1年，房委會解釋是部分獲編配的申請者輪候已久，其輪候時間因而反映在最新的平均輪候時間中。

根據房委會資料，截至6月底，一般公屋申請有15.36萬宗，非長者一人申請則有10.1萬宗，即共有25.46萬宗申請；一般申請及長者一人申請平均輪候時間分別為5.8年及3.7年，均是1999年以來最高，前者維持在今年3月底水平，後者則較今年3月底升0.1年。

公屋聯會料明年一般申請者輪候破6年

翻查資料，1998年長者一人申請平均輪候時間曾長達4.5年，至2000年3月底降至3年，及後更曾跌至2004年3月底的0.9年，而由2018年6月底至2019年9月底一直維持2.9年，至2019年12月底升至3年，去年9月底起拾級而上，由3.3年逐步升至今年6月底的3.7年。

立法會房屋事務委員會副主席、房委會委員柯創盛表示，長者平均輪候時間自去年中顯著惡化，令人關注。他說過去長者輪候公屋較一般家庭快，但近月亦連「3年上樓」都做不到，距房委會為長者訂定的兩年上樓目標愈來愈遠，促當局必須正視，增加供應合適編配予長者的單位。

公屋聯會總幹事、房委會委員招國偉認為，長者一人申請輪候公屋時間持續上升，情况不理想，反映單身長者較一般申請者獲更少支援。他預料長者一人申請輪候時間在今年第四季或明年首季升至4年，一般申請者輪候時間也可能在明年初升破6年。

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