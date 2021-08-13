涉殺動物施巫術 青年被捕 稱收費助夢想成真 警查顧客涉煽動否

去年中大揮「光時」旗涉違國安法

被捕19歲男子姓唐，報稱占卜師，被暫控一項殘酷對待動物罪，案件今早在西九龍裁判法院提堂。據了解，網民於2019年聖誕發起「和你shop」，唐當晚在旺角被搜出摺刀和鐵槌，被控管有任何物品意圖摧毁或損壞財產罪，及後獲准1500元自簽守行為一年。另外，他去年11月曾參與中文大學「畢業遊行」，疑揮舞「光復香港 時代革命」等旗幟，涉嫌違反《港區國安法》被捕，及後獲准保釋。

Ig稱屬知名黑巫師弟子 貼動物割頸肢解照

施巫術每次索價2萬

涉案男子在其Instagram（Ig）聲稱有3年巫術經驗，為知名黑巫師的弟子，可通過「鬼魂邪靈」助人達成願望，包括在短時間內與舊愛復合、引誘心儀對象性交、快速發展感情關係等。帖文提及以白老鼠、兔、倉鼠、龜等作「獻祭」，選擇4樣或以上動物，成功率和效果愈強，另貼出兔被割頸、白老鼠身首異處的血腥圖片。

深水埗警區重案組督察陳文靜表示，警方前日中午接獲市民舉報後，探員同日下午約5時在荃灣以涉嫌殘酷對待動物拘捕該19歲男子，在其隨身物品檢獲一隻白兔、5隻白老鼠、一把匕首和一批祭祀用品，相信他剛從寵物店購買該批小動物，準備到偏僻地點「作法」。檢獲的白兔及白老鼠沒有表面傷痕，已交愛護動物協會檢驗。據悉，被捕人每次施巫術索價約2萬元。

隨身物品檢匕首祭祀用品

5鼠1兔獲救 殺害數量待查

陳文靜稱，因案件涉及付費，警方將循是否煽動或促使他人殘酷對待動物的方向調查相關客人。被捕男子的社交平台約於8月開始貼出相關帖文，其殺害動物數量及作法次數尚待調查。

愛護動物協會發言人稱接獲警方通知有關案件，前日協助帶走5隻花枝鼠及一隻侏儒兔，交由獸醫檢查及撰寫報告，因警方已展開調查，不便透露詳情。愛協十分關注網上流傳懷疑與巫術相關事件，從照片見到懷疑有人用暴力、兇殘手法對待動物，該會譴責一切殘酷對待動物行為，市民如發現有任何相關行為，可致電愛協24小時熱線2711 1000。