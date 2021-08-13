稱無打算撤出香港 法輪功譴責有人發布假新聞

澄清無官方社交媒體帳號

香港法輪大法學會的facebook專頁於前晚發帖，稱感謝香港市民25年支持，於本月11日公布決定撤出香港，並啟動相關程序，多家媒體轉載消息。香港法輪佛學會昨於「法輪功真相香港」網站發公告，澄清香港法輪功沒有任何官方社交媒體帳號，譴責有人故意製造事端，利用假帳號製造「假新聞」，對此保持追訴權利。公告中表示，學會早在今年2月已在官網發布公告，澄清香港法輪功沒有任何官方的社交媒體帳號，稱學會是香港合法註冊社團，享有《基本法》保護下的信仰自由和言論自由，「香港法輪功沒有打算撤出香港」。

法輪功相關媒體《大紀元時報》記者梁珍接受查詢時重申，香港法輪功沒有社交平台帳號，但有留意到於facebook、Telegram、Signal等平台上有冒充香港法輪功的帳號，她認為該等帳號屬「有心人」冒充，旨在抹黑及「搞事」。她又表示法輪功屬宗教修練團體，在多國均有教徒練功，包括中國及香港，重申法輪功不會撤出香港。