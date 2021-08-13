袁旭健坐正行動副處長 蔡展鵬前日復工

蕭澤頤上周六表示，蔡展鵬涉光顧無牌按摩店一案，律政司回覆確定事件不涉刑事成分，警務處作初步紀律覆檢後，已交公務員事務局轄下的公務員紀律秘書處，按紀律程序處理。蕭亦說，蔡展鵬將於月中前復工。消息指，蔡展鵬前日已復工，出任人事及訓練處處長；而原任該職位的高級助理處長周一鳴，前日亦接任刑事及保安處處長。

袁旭健3年連跳3級

蕭澤頤於6月25日獲任命為警務處長，他在上任後向傳媒稱，時任刑事及保安處處長袁旭健會署任副處長（行動）一職。警務處昨公布袁旭健獲委為副處長，接替蕭澤頤前任職位。袁旭健現年55歲，他於1986年加入警務處，服務警隊期間主要駐守刑事部門，曾擔任有關刑事情報、嚴重罪案和三合會調查、商業罪案調查及制定政策的各種不同刑事職務。2016年晉升總警司，2019年3月起出任警務處助理處長（刑事），並於去年7月升任刑事及保安處處長。他昨日獲委任為副處長，即3年內連跳3級。

公務員局：按程序處理蔡展鵬事件

本報昨查詢蔡展鵬的紀律程序進度，公務員事務局沒有透露詳情，稱公務員紀律秘書處已收到警務處關於蔡展鵬事件的轉介，會按既定的公務員正式紀律程序處理，當局一貫不會公開個別公務員紀律個案的詳情。