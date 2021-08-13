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有別他區要求 大浪灣建丁屋須過城規會

【明報專訊】西貢大浪西灣被稱香港後花園，特區政府早年規劃郊野公園時未將部分鄉村納入，成為郊野公園「不包括地帶」，當中大浪西灣曾發生大規模開墾，城規會亦曾接獲申請於鹹田村建屋（見表）。事隔多年，鹹田灣再現工程車輛，有環團稱大浪村位於鹹田考古遺址範圍內，即使於鄉村式地帶建屋亦要向城規會申請，促政府加強執法，保護當地考古遺址及自然景觀。

長春社公共事務經理吳希文表示，大浪灣分區計劃大綱圖內有4個鄉村式發展地帶，共1.92公頃，當中以大浪村與鹹田村面積較大。他說，該鄉村式發展地帶申請丁屋要求與其他大綱圖不同。一般在鄉村地帶建丁屋只須向地政總署申請，大浪村大綱圖內申請興建或修葺丁屋都要向城規會申請，若未向城規會申請工程就動工，有可能違規。

規劃署未回覆曾否接建丁屋申請

吳希文稱，城規會文件顯示，1990年代製訂大浪灣分區計劃大綱圖時，區內鄉村式發展地帶面積較現時大，4個鄉村式地帶最多可容納370間丁屋，市民反對下城規會大幅縮減鄉村式發展地帶，又稱大浪村及鹹田村是一級歷史村落，為保大浪灣自然景物和文化遺物，發展地帶只涵蓋現有鄉村地區，「日後只能在大浪灣以外地區覓地」應付原居民建屋要求。

翻查大浪灣分區計劃大綱圖，區內鄉村式發展範圍內發展丁屋位於「第二欄」，須先向城規會申請；至於「第一欄」為經常准許的用途，包括農業、農地住用構築物、鄉公所等。城規會曾否收到申請在大浪村興建丁屋，規劃署昨晚至截稿前未有回覆。

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