挖泥車「偷渡」鹹田灣 環團憂先破壞後建設 違規進郊野公園範圍 漁署：已執法未見挖掘

漁護署未接鹹田灣工程申請

漁護署表示，8月10日巡查時另有一輛工程車停泊郊野公園外的大浪村，昨再次巡查鹹田灣沙灘，早前在該處的兩輛工程車及建築材料已移至郊野公園外的鹹田村範圍。署方根據《郊野公園及特別地區規例》，向涉違規將工程車輛帶進郊野公園者採取執法行動，個案仍在調查。漁護署稱至今沒接獲鹹田灣工程申請，目前收到8宗查詢或投訴，會繼續巡邏，倘有違規會跟進。本報查詢地政總署大浪村及鹹田村有否申請建屋工程，截稿前未有回覆。有目擊者稱，地政總署及漁護署人員昨進入大浪村了解工程情况。

記者前日（11日）到上述地點，在鹹田村鄉村式發展地帶（V Zone）看見兩輛黃色工程車及多塊木材，泥地有車轍；麥理浩徑第2段、即大浪村興記士多附近見到紅色挖泥機停泊，附近植物倒下，疑遭破壞。

街坊：有原居民擬修葺重建

鹹田灣附近一間士多負責人表示，大浪村有原居民計劃修葺及重建樓宇，因鹹田偏僻難用陸路運送，故從海路運抵物資；工程車只是經過沙灘，沒在沙灘開展工程，但不知修復舊屋有否向政府申請。

關注事件人士：目擊挖泥機破壞樹林

大浪村村長無回應是否建屋

有關注鄉郊發展及保育人士向本報透露，原居民打算在大浪鹹田村的鄉村式發展地帶興建多幢丁屋，漁護署助理署長薛漢宗早年曾在相關地段申建丁屋。另外，該名關注保育人士本周拍攝到大浪村興記士多附近有挖泥機破壞樹林，疑有人想仿效白腊「先破壞後建設」，以大浪村修復舊屋引入工程車為「掩眼法」。本報昨多次致電大浪村長湛錦生查詢建屋工程，截稿前未有回覆。

長春社：破壞手法似白腊 促加強監察

長春社公共事經理吳希文表示，今次事件似曾相識，西貢白腊淡水濕地多年來不斷遭破壞，2011年被揭發大規模破壞，大量樹木被砍，有躉船停泊白腊灣接載工程車，認為今次鹹田灣的破壞手法與白腊類似。吳希文擔心當地會步白腊後塵，以先破壞後建設方式逐步開墾土地，然後申請改劃用途，促部門加強監察，若發現違規如霸佔官地、斬樹或開闢道路等，應迅速執法，阻止被破壞土地面積擴大。

對於有人指區內工程是修復村屋，吳稱《大浪灣分區計劃大綱圖》列明，該大綱圖內的鄉村式發展地帶內，如要興建丁屋，須向城規會申請，與一般情况只須向地政總署申請不同，認為規劃署亦要加強執法（見另稿）。

大綱圖九成地保育 1.9頃可發展

翻查資料，大浪村及鹹田村早於2006年被政府列入《大浪灣分區計劃大綱圖》，規劃區面積約51公頃，逾九成土地為自然保育區地帶，免受發展和不協調用途侵佔；只有約1.9公頃被劃為鄉村式發展地帶，盡量減輕人類活動滋擾環境，保護大浪灣自然景物。