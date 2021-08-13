5提名組別需抽籤 法律體演文出界協調成功

法律界30席中的9個提名席位，全由中國法學會香港理事中提名產生，獲提名的包括香港法學交流基金會主席馬恩國、前私隱專員黃繼兒。體演文出界30席中則有15席以提名產生，由港協暨奧委會、中國文學界聯合會香港會員總會及香港出版總會分別提名，此組別成功協調提名15人，包括著名藝員汪明荃、歌手譚詠麟和作家屈穎姸。

天主教10席 40人報名

其餘5個有提名席位的組別，則要抽籤決定席位誰屬，當中會計界、中醫界、科技創新界獲提名人數多於席位1至3人；宗教界60席，天主教香港教區、中華回教博愛社、香港基督教協進會、香港道教聯合會、孔教學院和香港佛教聯合會6個組織各有10席，6個團體提名的人數都多於10人，以天主教香港教區提名40人參加最多。

內地港人團體兩人爭一席

內地港人團體代表有27個提名席位，獲提名的人數則是席位的兩倍，27個指定團體均各提名兩人。