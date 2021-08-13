「大孖沙」紛交棒 李兆基鄭家純呂志和未參選

前年辭任集團職務的恒地創辦人、「四叔」李兆基上屆是地產及建造界選委，次子李家誠上屆擔任酒店界選委，今次則轉到地建界「接棒」；陳啟宗則交由首次參選的兒子陳文博，出選地產及建造界選委。

新世界發展主席鄭家純和銀河娛樂主席呂志和上屆分別是全國政協及酒店界的選委，二人今屆未有報名，鄭的兒子鄭志剛再選地產及建造界選委；呂志和的子女呂耀東、呂慧瑜亦分別循全國政協及酒店界再參選。而信和集團主席黃志祥今屆繼續參選地產及建造界，其首次參選的兒子黃永光則參選同鄉社團界。

港協暨奧委會會長霍震霆上屆由全國政協界出任選委，長子霍啟剛則任體育、演藝、文代及出版界選委。霍震霆今屆退下火線，霍啟剛則以全國政協身分任當然委員、霍震霆次子霍啟山則循商界（第一）參選。全國政協常委林建岳為當然委員，其女兒、經民聯青委林顥伊則以全國性團體香港成員參選。

上屆為建築、測量、都市規劃及園境界選委的呂元祥今屆未有參選，由同為建築師的兒子呂慶耀參選該界別。