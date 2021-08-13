選委提名期屆滿 1/3組別有競爭 七成獲提名者過去兩屆無參選

非建制幾絕迹 馬嶽料民主派立選難入閘

中大政治與行政學系副教授馬嶽認為，整個選舉競爭程度下跌，若選委會清一色由建制派當選，民主派能取得選委提名參選年底立法會的可能不大。對於有約七成人過去兩屆都無參選，馬嶽稱有此改變因選民基礎和選舉制度與以往不同有關。

去屆1.48人爭一席 今屆1.05

上屆1200人的選委會有1044個選舉席位，1553人競爭，1.48人爭一席；今次跌至1.05人爭一席。新制度下選委議席雖增，但選舉產生席位減至982席，有15個本屬當然選委的港區人代、政協轉到選舉組別，選舉席位進一步相應減少至967個；另有156席是由團體提名，362席當然選委。

13個組別參選人數多於席位數目，以社福界、勞工界競爭略為激烈（見表）。昨為提名期最後一日，截至前日原本只6個界別出現料需選舉，當中本周一已「齊章」的港九和新界分區委員會、滅罪、防火會兩個組別，昨日突然分別多兩人「趕尾班車」參選，令兩組別變成有競爭選舉。

社福勞工較激烈 分區會突「凸章」

本身是商界（一）當然選委的總商會主席王冬勝，昨早再與另一批參選者報名參選該界別，包括總商會總裁梁兆基、南洋商業銀行副董事長陳細明等。梁兆基報名後表示，相信當選委員將選出有能力、適合服務香港的人，總商會作為商界代表會盡力向政府提供意見。

思城控股董事符展成昨以獨立身分參選建築、測量、都市規劃及園境界別，他認為有勝算，未有加入測量師學會前會長何鉅業等人組成的「Offering and Promising」團隊參選，稱以個人身分參選可更獨立表達更多意見。對於對政府施政意見，他說社會存在怨氣，尤其房屋問題，認為施政者要「貼地」和現實地認識社會問題。

馬嶽回覆查詢稱，選委會當然席位和提名席位增加至佔1500人的三分之一，選舉席位較以往少，以往民主派會組隊參選，特別是過去屬個人票的第二界別專業界；改制後今次民主派沒組隊參加，大部分組別都在無競爭下預料自動當選，整場選舉競爭程度下跌。馬嶽舉例，社福界上屆60席全由選舉產生，共104人競逐，泛民組名單參選；今次則減至30席，最終僅得12席屬選舉席位，只有20多人競爭。

12月舉行的立法會選舉，參選人需取得選委會五大界別提名方可入閘。馬嶽稱，看來選委會最終幾乎是「清一色」建制派，「關鍵是中央畀你入閘，（立法會參選人）先有提名，先過到候選人資格審查委員會」，觀乎澳門的民主派也不能入閘參選立法會，他認為香港現存的民主派能入閘參選立法會的可能不大。

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