【Emily】郭榮鏗獲頒英聯邦法治獎 主辦方讚屢組織靜默遊行 建制嘲冷氣軍師

郭：多謝香港人

郭榮鏗噚日喺facebook分享獲獎消息，話獲獎係佢嘅榮幸同「多謝香港人」。CLA聲明稱，郭榮鏗因為參與咗一場非暴力嘅拉布以阻止《國歌法》通過，加上當局不斷升級嘅報復，嚴重擔心佢面臨逮捕，而郭已離開香港。CLA相信郭榮鏗嘅承擔同勇氣，令佢成為享負盛名嘅獎項得獎者當之無愧。

CLA主席Brian Speers話，世界已睇到香港正過渡到中國嘅法律制度，形容郭榮鏗喺最艱難嘅情况下表現出勇氣、智慧同領導力，一直係法治嘅倡導者，又話法治對於捍衛自由、防止專制和政府領導人問責至關重要。

建制派對郭榮鏗獲獎就唔係好同意，民建聯張國鈞喺fb分享郭榮鏗獲獎嘅報道，並指對方係「名副其實嘅冷氣軍師」，又hashtag「#功就自己領 #監就人哋坐」。其黨友葛珮帆亦喺fb質疑「破壞法治嘅正宗漢奸攞法治獎？！」