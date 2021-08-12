【Emily】郭榮鏗獲頒英聯邦法治獎 主辦方讚屢組織靜默遊行 建制嘲冷氣軍師

【明報專訊】已離港、正身處加拿大嘅立法會法律界前議員郭榮鏗（圖），近日獲英聯邦律師協會（CLA）頒發第5屆英聯邦法律會議法治獎。CLA聲明形容，郭榮鏗係律師和民主派領袖，以和平、非暴力抗議為基石，多年來組織律師多次「靜默遊行」，以抗議威脅香港司法獨立嘅政策、對異見者嘅政治起訴、引渡逃犯到內地嘅修例建議，亦關注弱勢社群權益。
郭：多謝香港人
郭榮鏗噚日喺facebook分享獲獎消息，話獲獎係佢嘅榮幸同「多謝香港人」。CLA聲明稱，郭榮鏗因為參與咗一場非暴力嘅拉布以阻止《國歌法》通過，加上當局不斷升級嘅報復，嚴重擔心佢面臨逮捕，而郭已離開香港。CLA相信郭榮鏗嘅承擔同勇氣，令佢成為享負盛名嘅獎項得獎者當之無愧。
CLA主席Brian Speers話，世界已睇到香港正過渡到中國嘅法律制度，形容郭榮鏗喺最艱難嘅情况下表現出勇氣、智慧同領導力，一直係法治嘅倡導者，又話法治對於捍衛自由、防止專制和政府領導人問責至關重要。
建制派對郭榮鏗獲獎就唔係好同意，民建聯張國鈞喺fb分享郭榮鏗獲獎嘅報道，並指對方係「名副其實嘅冷氣軍師」，又hashtag「#功就自己領 #監就人哋坐」。其黨友葛珮帆亦喺fb質疑「破壞法治嘅正宗漢奸攞法治獎？！」