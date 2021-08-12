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2021年8月12日星期四
港聞二
提名今截 李嘉誠不選選委 李澤楷鄭志剛李家誠等報名
醫局公院提名6人選醫衛界
報名宗教界 潘焯鴻：不支持林鄭
鄉局見林鄭 倡賣祖堂地鬆限
消息指周五開會下決定 民陣拒評解散傳聞 「將開正式會議」
教協48年．支撐
難忘人情味 舊臣回巢做一日義工
「5人組」年接3000投訴 陪教師走出低谷
運動員指體院問題多 林大輝認與一流場館有距離
控販毒判囚青年得直 官批控方告無辜 放生重責者
冒認速龍小隊成員誘騙女童性侵 商人囚27月
平治撼的士逃逸 警200米外拘酒駕司機
前警長借同袍下屬21.6萬 廉署起訴 涉索取收受利益12控罪
美食博覽開鑼展商樂觀 梁子超憂高人流播毒
國旗國徽法周五刊憲 下周三交立會首讀二讀
串謀縱火案屢改供辭 警：口民之誤 辯方藉錄音對質 指證背包屬被告時序不脗合
教師涉毀警手機押後訊 商討其他方式處理
收傳票上庭才交影片 IFC遭官斥「浪費辯方時間」
9人涉禁錮大學生勒索 5未成年 轉介區院處理
六旬漢友愛接種 被打兩針復必泰
機場驗抗體報價680元 Prenetics職員：72小時有報告
海盈、海達邨行人橋明啟用 跨16車線一晚駁好
水上樂園門票「售罄」加價再賣 消委會促海園增定價透明度
JUPAS今放榜 達大學門檻87%獲取錄 2241人失落八大學士
輸棋易哭社交弱 同行計劃助自閉童開心扉
九巴撼紅隧收費亭 司機乘客受傷
貨機入侵跑道 調查指機師誤解指令
男子踩滑板跟車尾自炒 警籲提供資料
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【Emily】郭榮鏗獲頒英聯邦法治獎 主辦方讚屢組織靜默遊行 建制嘲冷氣軍師
【Emily】韋恆理選律師會 自稱「和平使者」
【Emily】「自由思想家」羅冠聰登上時尚雜誌
【Emily】醫學會義務秘書辭職赴牛津
【Emily】要求分開表決路署開位 葉劉轉軚撤回
【Emily】出帖談用人唯才 公務員局曬律政男秘書
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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