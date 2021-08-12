輸棋易哭社交弱 同行計劃助自閉童開心扉

孤僻自我中心 母以為性格問題

劉太的長子現就讀小四，讀幼稚園時被診斷有輕微自閉症、社交能力較弱。劉太形容，兒子以往性格較孤僻、自我中心，玩遊戲非常介意輸贏，例如玩飛行棋輸了會哭，到公園亦不敢與其他孩子一起玩耍，但劉太原以為是性格問題。

直至兒子升讀小一，學校老師留意到他社交能力較弱，小息雖會在走廊踱步、似想與人交談，但不敢付諸行動，平時亦較靜，於是推薦他參與校本支援，由社工開組，協助加強社交認知。劉太稱，兒子在組內與另外三四名同學一同玩遊戲，社工會以不同顏色珠子，引導兒子辨認正面及負面性格行為。

參與計劃4年，劉太指兒子現在玩飛行棋不再那麼介懷輸贏，更會提醒弟弟要守規則、輸掉也不要緊，最近主動表示想多點時間與同學聊天，可見社交明顯進步。

2015開展的「賽馬會喜伴同行計劃」與8間非政府機構合作，安排社工到校訓練自閉童，加強社交認知、情緒管理等，共支援510間中小學、逾3.1萬名學童。教育局將於2021/22年度常規化計劃，負責推行校本訓練，賽馬會將在未來兩年繼續提供家庭支援。計劃由今起至下周二於大館展出自閉特色人士的畫作，冀能加強公眾對自閉童的了解。