JUPAS今放榜 達大學門檻87%獲取錄 2241人失落八大學士

此外，今年7名中學文憑試（DSE）7科5**狀元，中大包攬4人，包括1名「超級狀元」（數學延伸部分同獲5**）。

7名狀元 中大醫科包攬4人

綜合DSE狀元或其中學回覆、大學發稿的資料，英華書院程朗、伊利沙伯中學梁博賢、聖士提反女子中學陳樂融、「超級狀元」拔萃女書院陳愷盈，4人均入讀中大醫學（環球醫學領袖培訓專修）。另兩名「超級狀元」保良局董玉娣中學趙爾納、嘉諾撒聖瑪利書院余尚穎會讀港大，前者讀理學士（計量金融）課程，後者讀醫科。女拔李卓藍則赴英國劍橋大學讀法律。

中大及港大分別出稿，提及收錄尖子成績。中大稱取錄8名6科5**「榜眼」，分別入讀醫學、醫學（環球醫學領袖培訓專修）及環球商業學；又指全港考獲1科5**成績或以上的考生，近四成人獲中文大學取錄。

另兩超級狀元入讀港大

港大稱「繼續囊括最多文憑試尖子」，取錄76名4科5**或以上考生，人數是院校中最多；又指今年推「文憑試Top 1%獎學金」（獲「332233」及成績達首1%），有115人獲得，分別有5萬元或以上。

大學聯招處公布，今年有40,658人報JUPAS，15,492人（38%）獲8間大學的資助學士、公大學士取錄；4543人（11%）獲派城大或理大的副學或高級文憑；3491人（9%）獲「指定專業／界別課程資助計劃」SSSDP自資學士學位。