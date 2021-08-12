海盈、海達邨行人橋明啟用 跨16車線一晚駁好

鄰近昂船洲的海盈邨和凱樂苑分別於2018年底及2019年入伙，對面是較近長沙灣市中心的新屋邨海達邨，涉4幢大廈共3300多個單位。

兩邊各起半截橋 封路一晚同步接駁

房屋署總建築師黃至中表示，海達邨設提供圖書館及平台花園的新康樂文化大樓，以及全新遊樂場與社福設施。當年諮詢後已構思在海達邨與海盈邨之間興建行人天橋，加強兩屋邨連繫。房屋署總結構工程師何美玲說，行人天橋橫跨16條行車線及3條鐵路，若用傳統建築法需架設臨時支撐架吊運橋身組件安裝，過程涉及風險，估計需分階段封路20多晚才能完成。署方因此首次採用新方法，在海達邨與海盈邨兩旁興建臨時支架分別組裝半截天橋，完成後豎起，前年12月29日深夜同步放下接駁，僅需封路一晚。

黃至中說，接駁橋身講求極高準確度，若有誤差橋身將不能接合，承建商設計橋身時採用建築信息模型及三維激光掃描技術，掃描組件掌握數據，並模擬施工過程，署方亦委託英國造橋專家團隊檢視工程方案，以確保工程順利。他說，天橋明日啟用，居民由海達邨前往海盈邨只需步行約4分鐘；天橋經風洞測試，可抵擋10號風球風力。