機場驗抗體報價680元 Prenetics職員：72小時有報告

從中風險或低風險地區抵港的已打針者驗出抗體陽性可減檢疫，旅客現時要在離港前預先在承辦商驗抗體，本月18日起在機場設驗抗體服務，昨在網上群組有人表示向Prenetics查詢，獲悉該公司將負責在機場驗抗體。

食衛局：承辦商資料將上載網頁 Prenetics未回覆

本報記者昨以顧客身分致電Prenetics查詢，職員表示該公司將在機場提供抗體檢測，料未來一兩日可網上預約，每次680元。旅客可網上預約繳款，或抵港時即時上網預約及付費。

Prenetics職員表示，機場每日可為120人採樣，即日有初步結果即抗體陽性還是陰性，可憑初步結果向衛生署要求減檢疫，但不確定要等多長時間出初步結果，「因為是第一次在機場驗抗體，以撩鼻撩喉嚨（驗病毒）為例，若2至4個鐘，（驗抗體）可能都係4個鐘內，視乎人流而定。」。完整報告72小時內發出，報告內容包括旅客抗體水平等。職員又稱，若離港前驗抗體，收費為480元，24小時有報告，無論在機場驗還是離港前驗，兩種報告都是3個月有效。

本報今年6月曾向20間抗體檢測承辦商查詢，除了未能聯絡或未有資料的承辦商，離港前預先驗抗體約需300至1050元。

本報昨向食衛局查詢機場抗體檢測承辦商名稱、收費等，發言人重申資料將上載到網頁。Prenetics至截稿前沒回覆。

（新冠疫情）