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機場驗抗體報價680元 Prenetics職員：72小時有報告

【明報專訊】政府下周三（18日）起在機場為抵港旅客提供自費驗血清抗體服務，已打疫苗、驗出抗體陽性者可減檢疫期至最短7日，旅客需自行向承辦商預約及付費，當局至昨未公布詳情。本報昨以顧客身分向可驗抗體的Prenetics查詢，職員稱該公司將在機場提供驗抗體服務，每次收費680元，72小時內出報告，價格較出發前在同一公司驗貴四成。食物及衛生局表示，承辦商資料稍後會上載網頁。

從中風險或低風險地區抵港的已打針者驗出抗體陽性可減檢疫，旅客現時要在離港前預先在承辦商驗抗體，本月18日起在機場設驗抗體服務，昨在網上群組有人表示向Prenetics查詢，獲悉該公司將負責在機場驗抗體。

食衛局：承辦商資料將上載網頁 Prenetics未回覆

本報記者昨以顧客身分致電Prenetics查詢，職員表示該公司將在機場提供抗體檢測，料未來一兩日可網上預約，每次680元。旅客可網上預約繳款，或抵港時即時上網預約及付費。

Prenetics職員表示，機場每日可為120人採樣，即日有初步結果即抗體陽性還是陰性，可憑初步結果向衛生署要求減檢疫，但不確定要等多長時間出初步結果，「因為是第一次在機場驗抗體，以撩鼻撩喉嚨（驗病毒）為例，若2至4個鐘，（驗抗體）可能都係4個鐘內，視乎人流而定。」。完整報告72小時內發出，報告內容包括旅客抗體水平等。職員又稱，若離港前驗抗體，收費為480元，24小時有報告，無論在機場驗還是離港前驗，兩種報告都是3個月有效。

本報今年6月曾向20間抗體檢測承辦商查詢，除了未能聯絡或未有資料的承辦商，離港前預先驗抗體約需300至1050元。

本報昨向食衛局查詢機場抗體檢測承辦商名稱、收費等，發言人重申資料將上載到網頁。Prenetics至截稿前沒回覆。

（新冠疫情）

相關字詞﹕輸入個案 抗體 疫苗接種計劃 疫苗氣泡

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