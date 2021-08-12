六旬漢友愛接種 被打兩針復必泰

衛署調查 盈健醫療未回覆

政府發言人昨表示，衛生署昨接獲通報，66歲男子於屯門友愛體育館被注射兩針復必泰。署方正了解事件及按既定程序調查，並會要求營運的醫療機構交報告。涉事營運機構為盈健醫療，本報昨晚向該公司查詢，至截稿前沒回覆。

許樹昌稱不良反應機率較大 事主仍需再打一針

據「香港01」報道，事主打完一針後，護士短暫離開，回來後再為他打第二針。

復必泰每劑為30微克，許樹昌表示，藥廠第一、二期臨牀研究曾測試打30微克及100微克，結果打30微克產生的抗體，是打100微克的10倍，打多劑量不等於有較多抗體，事主仍應在21日後再打一針。許又說，據一、二期臨牀研究，打100微克後有50%至80%會出現針口痛、疲倦、頭痛、關節痛和發燒等，而打30微克則只有50%會出現相關不良反應。

許認為，事主若沒即時過敏反應，問題應不大，但可能因緊張導致血壓上升。他說，第一次聽聞有類似事件，應暫停涉事醫護再替市民打針。

再有3人打針後兩周內死亡

此外，政府公布至8月8日的一周，衛署共接獲193宗疫苗異常事件報告。再有3人打針後14日內死亡，涉3名53歲至63歲男子，食衛局稱3宗個案沒臨牀證據顯示由疫苗引起，有待專家評估。

同時，衛署再接獲3宗青少年打針後懷疑心肌炎或心包炎報告，涉一名13歲及兩名14歲少年，各打第二針復必泰後1至3日內出現胸痛，情况穩定。連同本月初的疫苗安全監察報告數據，累計最少有9名青少年打針後疑現心肌炎或心包炎。

對於有病人在醫管局「疫苗過敏安全門診」輪候至2028年，港大內科學系教授劉澤星昨在港台《千禧年代》致歉，並稱該門診收到海量轉介信，3月至今有8000封，需時回覆。劉又說，會和醫管局其他6個聯網一同處理，盼數周內評估仍未打針的約3000人。

本港連續第6日沒本地個案，昨增一宗確診涉及無打針、27歲外傭，於8月9日從孟加拉抵港。

明報記者

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