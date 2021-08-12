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9人涉禁錮大學生勒索 5未成年 轉介區院處理

【明報專訊】一名大學生疑去年遭禁錮在牛頭角一間酒店內，其女友和母親被勒索5000元，事主自行逃離酒店。9名男女包括5名未成年男子涉勒索、盜竊和非法禁錮共5罪，案件昨於觀塘裁判法院再提堂，控方申請將5宗案件合併處理，獲主任裁判官錢禮批准，案件轉介至區域法院於8月24日答辯。其中3人獲准繼續保釋，其餘被告還押候訊。

索事主女友母親5000元 另涉盜竊共5罪

其中5名被告，即15歲男學生、劉家豪（17歲，無業）、楊子潁（22歲，女，無業）、葉文軒（23歲，無業）和黃希朗（24歲，接待員）被控勒索罪和盜竊罪，指他們去年9月14至15日為使自己或他人獲益，或意圖使他人遭受損失，而以恫嚇方式不當地要求X及Y交出5000元，以及於同月15日在牛頭角工業家酒店一個房間，偷竊一部iPhone 11、一個銀包、4張信用卡和一張八達通等財物。

他們連同另外4名被告，即陳霖楓（18歲，無業）、16歲丁姓無業男、李英斌（17歲，學生）和14歲男學生，涉於同月15至16日在上址非法及損害性地禁錮X在上址，並違反其意願下羈留他，被控非法禁錮罪。葉文軒另被控於本年3月9日在油麻地珀．軒的一個單位，管有25.06克草本形態的大麻，而黃希朗則涉嫌同日偷竊一部屬於X的iPhone 7 Plus。

14歲男學生、楊子潁和葉文軒准以原有條件保釋，包括不准離港、須遵守宵禁令，以及不得接觸控方證人等；其餘6人則須還押懲教看管。

【案件編號：KTCC 1404/21】

相關字詞﹕藏毒 非法禁錮 盜竊 勒索 童黨

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