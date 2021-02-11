港聞

港聞二

收傳票上庭才交影片 IFC遭官斥「浪費辯方時間」

【明報專訊】前年5月初，有市民發起在中環國際金融中心商場（IFC）「和你Lunch」，其中兩男被控違反限聚令，辯方早前向商場索取案發當日的閉路電視片段，惟一直未收到，遂向商場一方發出傳票，東區裁判法院昨開庭處理相關事宜。裁判官林希維問IFC代表為何未有交出片段，並批評IFC一方做法不理想，更反問為何要庭上「睇你哋交收」。IFC一方最終在林官席前向辯方交出19隻光碟，案件押後至11月10日再訊。

官要求解釋 IFC代表：不清楚公司安排

林官甫開庭便問IFC營運經理王偉俊（音譯）為何較早前未有應辯方要求交出閉路電視片段，王偉俊稱不清楚公司安排，林官追問他公司有否收到辯方發出的傳票，他確認收到，但不知公司先前如何處理，僅受委託昨天出庭交出影片。

林官要求王偉俊「返去同公司講做法非常不理想」，批評是浪費法庭資源、辯方時間及律師費。王最終交出19隻光碟，片段拍攝到IFC商場內11個地點，辯方即場點算後確認收到。

兩名同為18歲的被告為紀竣曦及張晉僖，傳票指稱二人於2020年5月8日中午12時46分至下午1時12分，在中環國際金融中心商場P1層1100至1103店舖外，無合法權限或合理辯解而參與受禁群組聚集。

【案件編號：ESFS 500011、500017/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕東區裁判法院 和你Lunch 限聚令 反修例運動

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