港聞

港聞二

教師涉毀警手機押後訊 商討其他方式處理

【明報專訊】前年9月有網民號召在屯門巿廣場大合唱，25歲男教師被指損壞一部屬於休班警員的華為手機，昨於屯門裁判法院提堂。被告獲准以現金2000元保釋，押後至10月6日答辯，待辯方索取控方文件及商討會否以其他方式處理案件。

被告謝家明（25歲）被控於2019年9月14日在屯門市廣場1期1樓無合法辯解而損壞屬於關文廸的一部「華為Mate 20 Pro」手提電話，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否會被損壞。他在去年11月被捕，其後踢保，在上周三再次被捕。被告獲准保釋，不得離港，並須每周到警署報到一次。

四區和你Shop七被告保釋10月再訊

另外，去年5月有網民發起「四區和你Shop」活動，將軍澳坑口東港城內多人被捕，7名包括任職護士和核數師的男女被控非法集結，當中同樣年屆五旬的售貨員和家庭主婦分別涉襲警及阻差辦公。案件昨於觀塘裁判法院提堂，被告暫毋須答辯，控方申請押後案件以索取法律意見，案件將於10月12日再訊。

被告依次為林子鋒（25歲，護士）、李子霖（24歲，核數師）、陳子俊（36歲，程式設計師）、蘇湜嵐（19歲，學生）、麥玉茹（21歲，侍應）、李漢輝（56歲，售貨員）和黃美娟（50歲，家庭主婦）。他們涉去年5月16日在坑口東港城連同其他身分不詳的人參與非法集結，李漢輝和黃美娟分別另被控於商場2樓襲擊，以及阻撓正在執行職務的警長58855。

7名被告獲以1000至5000元現金保釋，不准離港，包括不得前往澳門和內地，及須居於報稱住址。

【案件編號：TMCC1500、KTCC 1401/21】

（反修例風暴）

相關字詞﹕阻差辦公 襲警罪 非法集結 東港城 刑事損壞罪 休班警 大合照 屯門巿廣場 反修例運動

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