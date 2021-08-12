串謀縱火案屢改供辭 警：口民之誤 辯方藉錄音對質 指證背包屬被告時序不脗合

錄音指化妝品屬被告 昨稱化妝品非證物

女警李燕華前日供稱，有男警搜到一個黑背包，相信與首被告梁汶懿（28歲女侍應）有關。李詢問背包是否屬於她，她起初否認，惟搜出化妝品及內褲後，首被告承認背包屬於她，指背包內的石油氣是由不相識的人給予，更在警誡下稱「我放工經過㗎咋」。

李昨繼續作供指，化妝品及內褲是個人用品，不是證物，故沒有把物件寫於口供中。辯方大律師陸偉雄問及首被告承認背包是屬於她的時序，李稱當時向首被告作出一次提問，沒有追問，直至搜到化妝品及內褲後，首被告承認背包屬於她。

曾稱見到8黑衣人 昨稱「可能加埋同事個影」

惟辯方播放早前庭上錄音，李曾向首被告說「現場得你係女士，背囊有化妝品同女士底褲」，法官亦問「你用『你』字，唔係用『佢』，有咩解釋？」李遂稱前日的陳述混雜與另一警員的對話內容，屬「口民之誤」。

至於李在最後一份供辭才提及化妝品及內褲，她稱是臨近上庭作供，故翻閱早前的供辭「自發」加上。惟錄音顯示，她早前供稱曾有調查人員致電，請她交代處理證物詳情，辯方質疑李並非出於自發，但最後李都同意是基於有人提醒後才加上供辭。

庭上稱「搜查」被告 口供寫「截查」

李早前供稱抵達現場下車後，看到8名黑衣人四散，惟她昨稱有同事跑在前面追截，指「我可能加埋佢個影」，稱應寫數名黑衣人。

另外，辯方質疑李庭上稱搜查首被告，惟其口供寫上「截查」，李解釋「當咗自己係截查嗰個」。辯方亦指李搜查首被告時，二人的對話不是警誡下進行，李表示同意。聆訊未完今續。

【案件編號：DCCC 552/20】

明報記者

（反修例風暴）