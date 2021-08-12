美食博覽開鑼展商樂觀 梁子超憂高人流播毒

梁子超表示，若美食博覽如動漫節般受歡迎，場內肯定一早爆滿，擔心若貿發局不設分段或預約時間入場，仍會有大批人排隊，形容情况不理想。他提醒目前不少輸入個案都涉Delta變種病毒，若剛回港過了7日檢疫期、尚在7日監察期的人，應盡量避免出席類似活動，「如果剛剛陰轉陽，隨時有可能超級傳播」。

貿發局回覆表示，會展外和毗鄰中環廣場空地將設緩衝區疏導人流，若展覽現場人數接近50%水平，會在網站及社交平台發布消息。

料一蚊即食包3分鐘售罄：市民會買嘢

美食博覽疫下暫停，今日復辦，有人昨午5時多已在會展外放置環保袋及紙皮霸位排隊。鴻星「一蚊海味盛薈」今早10時開賣，限賣30包加熱即食包，內有花膠、鮑魚、海蔘等。

鴻星集團助理銷售及市務經理譚耀明說，「去年全年工展會、美食博覽乜都無，餓咁耐，信啲市民會買嘢」。譚估計一蚊即食包會在開售3分鐘內售罄，總營業額將比前年美食博覽升半成至一成。

書展零食展銷情佳 進口商增貨量

壽桃集團市場部副經理周佩盈表示，今年公司因應市民從以往多外出用餐變成多在家煮食，推出數款快速料理，例如一分鐘煮好意粉、提供調味包的沙嗲牛肉麵等。她說，不會考慮即場烹調食物用香氣吸客，「齋煮無得食仲慘」，雖然未能試食無可否認會有影響，但仍期望「總有人未用完消費券」，盼能做到6位數字生意。

西班牙食品進口商Bien Jamon Spanish Food Company總經理侯小姐表示，公司在書展時參加了零食展，當時「唔知銷情咁好」，只預算總值20萬貨品，怎料三四日已售罄，故美食博覽預了3倍貨量。

尊貴區夾公仔機 獎品松露醬

會展Hall 3的「尊貴美食區」門票票價為40元，Hall 1公衆館門票為25元。在尊貴美食區賣松露產品的Sabatino Tartufi出動夾公仔機，市民登記成網店會員可獲得兩次夾扭蛋球的機會，球內有松露醬、松露海鹽、折扣券等，負責人稱現場不能試吃，盼吸引客人回家嘗試，並光顧網店。