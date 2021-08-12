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前警長借同袍下屬21.6萬 廉署起訴 涉索取收受利益12控罪

【明報專訊】廉政公署早前接獲警方轉介的貪污投訴，完成調查後向律政司徵詢法律意見，昨日落案起訴一名前警長，涉嫌未經許可從8名警員接受多筆合共21.6萬元貸款，以及向其中一名警員索取貸款20萬元未果。廉署批准前警長保釋，周五（13日）在粉嶺裁判法院答辯。

向8警借錢 還1人5萬

被落案起訴的43歲前警長黃世雄，被控共12項控罪，包括一項訂明人員索取利益罪名及11項訂明人員接受利益罪名，均違反《防止賄賂條例》第3條。黃世雄於1995年加入警隊，其後辭職並於今年2月底離職，案件於2019年10月至2020年9月期間發生。案發時被告任警長，先後駐守邊界警區特別職務隊及落馬洲分區軍裝巡邏隊一個小隊。

控罪指被告涉於或約於2019年11月4日，向同於落馬洲警署工作的警員索取20萬元貸款；另外4項控罪指被告涉在同年10月至11月，先後從同一警員接受4筆共16.1萬元貸款，每次金額由2500至13.3萬元不等。

其餘7項控罪指被告涉於去年8月至9月，從另外7名警員接受7筆貸款共5.5萬元，涉事7名警員為被告所屬軍裝巡邏小隊的下屬。被告從上述8名警員接受合共21.6萬元，但只向其中一名警員歸還了4.95萬元。

警：重視人員操守 絕不姑息違法

警方發言人表示，被檢控男子已離職，由於案件已進入司法程序，警隊不作評論。

發言人又稱，警隊非常重視人員的操守，如有人員干犯違法行為，警隊絕不容忍和姑息，定必嚴正處理。

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