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冒認速龍小隊成員誘騙女童性侵 商人囚27月

【明報專訊】27歲水果進出口男商人去年向一名14歲女童X冒認高級督察，訛稱曾在警務處助理處長陶輝麾下任「速龍小隊」成員，又相約女童外出，在酒店逼她口交、模仿艷星動作等，事後女童自行報案。商人早前承認各一項冒充公職人員及非禮罪，昨日在區域法院判刑。法官考慮案情、兩人年紀差異等，兩罪量刑起點應分別為監禁6個月及3年6個月，因為被告認罪且連續7年捐血及登記捐骨髓，獲再扣減一個月刑期，判處兩罪共囚2年3個月。

捐血7年登記捐骨髓 減刑一月

法官杜大衛判刑稱，被告陳栢傑（27歲）多次要求與X見面，冒警亦令X對他有信心，斥被告利用X年幼及不成熟。杜官引述X的創傷報告，她事發前已需看公立醫生，被診斷患亞氏保加，事發後情緒不穩及發噩夢，X亦曾向私家醫生透露，身上好像住有一名孖生姊妹，她曾叫X要聽從被告所言，否則會有危險。

事主情緒不穩 現「孖生妹」聲音

杜官引述辯方求情稱，其母患癌無法探望被告，家人朋友亦稱他為人孝順及有責任心。其心理報告指出，他無心理病及性濫交，重犯機率低。惟他有密封式社交模式，時常感沉悶、有負面情緒，且經常想起性，但被告想真誠改過，相信經治療後情緒會受控。

案情指出，去年8月底，被告在社交應用程式認識X，聲稱自己為沙田警署高級督察。X於10月31日晚告知被告會離家出走，兩人翌日凌晨入住旺角維多利亞酒店。被告要求X替他除褲，X拒絕，被告自行脫褲並要求X替他口交，X表示不願意，但因被告提高聲線，令X害怕而聽從。其後X報案。

【案件編號：DCCC 117/21】

相關字詞﹕區域法院 非禮 冒警 陶輝 速龍小隊

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