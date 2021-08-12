冒認速龍小隊成員誘騙女童性侵 商人囚27月

捐血7年登記捐骨髓 減刑一月

法官杜大衛判刑稱，被告陳栢傑（27歲）多次要求與X見面，冒警亦令X對他有信心，斥被告利用X年幼及不成熟。杜官引述X的創傷報告，她事發前已需看公立醫生，被診斷患亞氏保加，事發後情緒不穩及發噩夢，X亦曾向私家醫生透露，身上好像住有一名孖生姊妹，她曾叫X要聽從被告所言，否則會有危險。

事主情緒不穩 現「孖生妹」聲音

杜官引述辯方求情稱，其母患癌無法探望被告，家人朋友亦稱他為人孝順及有責任心。其心理報告指出，他無心理病及性濫交，重犯機率低。惟他有密封式社交模式，時常感沉悶、有負面情緒，且經常想起性，但被告想真誠改過，相信經治療後情緒會受控。

案情指出，去年8月底，被告在社交應用程式認識X，聲稱自己為沙田警署高級督察。X於10月31日晚告知被告會離家出走，兩人翌日凌晨入住旺角維多利亞酒店。被告要求X替他除褲，X拒絕，被告自行脫褲並要求X替他口交，X表示不願意，但因被告提高聲線，令X害怕而聽從。其後X報案。

【案件編號：DCCC 117/21】