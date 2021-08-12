控販毒判囚青年得直 官批控方告無辜 放生重責者

被告接律師意見認罪

始知團隊由撤控友家人所聘

判辭稱，上訴人馬家健（案發時20歲）與朋友洪志謙（音譯）原一同被控企圖販毒罪，後來上訴人聽取法律意見並選擇認罪後，控方撤銷洪志謙控罪。但案件轉介高院後，上訴人解僱其律師團隊並改口不認罪，原因是他發現律師團隊是由洪志謙之兄、同時為上訴人的僱主所介紹，律師費亦由洪的兄長支付，思疑其律師在有利益衝突下唆擺他認罪。

判決書提及，主審法官陳慶偉在審訊時曾質疑案中證據有很多疑點，明言對疑點感「不安」及「不舒服」，因證據顯示被告律師團隊有將罪責推給上訴人之嫌，以換取洪志謙開脫，認為控方應撤控，否則若最終達到罪成裁決，將非常荒謬。不過控方堅持繼續案件，更堅稱決定獲刑事檢控專員允許。

原審早提疑點 官斥控方只關注認罪

上訴庭稱，本案情節特殊，批評控辯雙方的法律團隊都有問題，上訴人原來的法律團隊聲稱案中證據非常強，差劣地建議他認罪；而控方欣然接受上訴人認罪，因此放棄追究罪責較大的人，專注將一個可能是無辜的人定罪。

上訴庭表示，不明白為何律政司會撤銷洪的控罪，若律政司認為指控洪的證據不足，大可叫上訴人作供及提供證據，不過似乎律政司只是關注能否獲得涉案者的認罪，漠視涉案者罪責程度，出現不公義，反映檢控制度不理想。

上訴庭認為，當時陪審團或錯誤理解法官指引，以為上訴人原來律師團隊認罪建議是正確，惟證據顯示頭腦簡單的上訴人明顯受律師團隊操縱，承認一個他根本沒干犯的罪行，故裁定上訴人得直，撤銷定罪和判刑，並下令毋須重審。

上訴庭強調，是次上訴有更多問題仍未有答案，包括為何控方會撤銷洪志謙的控罪、檢控機關有否調查上訴人原來律師團隊的行為；以及當主審法官質疑控方繼續檢控的合理性時，該信息有否傳達予律政司高層等。

【案件編號：CACC 297/19】