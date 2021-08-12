控販毒判囚青年得直 官批控方告無辜 放生重責者

【明報專訊】20歲青年2016年受朋友所託，借出住址接收一個巴西寄來的包裹，惟不知內有逾1公斤可卡因，他最終亦無收取包裹，事後與朋友被控一項企圖販毒罪，但及後朋友獲撤控。青年原認罪，但發現其律師團隊是由該名朋友的兄長聘用後改為不認罪，受審後罪成判囚23年。他早前上訴得直推翻定罪和判刑。上訴庭昨頒下判決理由書，批評控方放棄追究較重罪責的人，專注將無辜的人定罪，造成不公。
被告接律師意見認罪
始知團隊由撤控友家人所聘
判辭稱，上訴人馬家健（案發時20歲）與朋友洪志謙（音譯）原一同被控企圖販毒罪，後來上訴人聽取法律意見並選擇認罪後，控方撤銷洪志謙控罪。但案件轉介高院後，上訴人解僱其律師團隊並改口不認罪，原因是他發現律師團隊是由洪志謙之兄、同時為上訴人的僱主所介紹，律師費亦由洪的兄長支付，思疑其律師在有利益衝突下唆擺他認罪。
判決書提及，主審法官陳慶偉在審訊時曾質疑案中證據有很多疑點，明言對疑點感「不安」及「不舒服」，因證據顯示被告律師團隊有將罪責推給上訴人之嫌，以換取洪志謙開脫，認為控方應撤控，否則若最終達到罪成裁決，將非常荒謬。不過控方堅持繼續案件，更堅稱決定獲刑事檢控專員允許。
原審早提疑點 官斥控方只關注認罪
上訴庭稱，本案情節特殊，批評控辯雙方的法律團隊都有問題，上訴人原來的法律團隊聲稱案中證據非常強，差劣地建議他認罪；而控方欣然接受上訴人認罪，因此放棄追究罪責較大的人，專注將一個可能是無辜的人定罪。
上訴庭表示，不明白為何律政司會撤銷洪的控罪，若律政司認為指控洪的證據不足，大可叫上訴人作供及提供證據，不過似乎律政司只是關注能否獲得涉案者的認罪，漠視涉案者罪責程度，出現不公義，反映檢控制度不理想。
上訴庭認為，當時陪審團或錯誤理解法官指引，以為上訴人原來律師團隊認罪建議是正確，惟證據顯示頭腦簡單的上訴人明顯受律師團隊操縱，承認一個他根本沒干犯的罪行，故裁定上訴人得直，撤銷定罪和判刑，並下令毋須重審。
上訴庭強調，是次上訴有更多問題仍未有答案，包括為何控方會撤銷洪志謙的控罪、檢控機關有否調查上訴人原來律師團隊的行為；以及當主審法官質疑控方繼續檢控的合理性時，該信息有否傳達予律政司高層等。