港聞

港聞二

控販毒判囚青年得直 官批控方告無辜 放生重責者

【明報專訊】20歲青年2016年受朋友所託，借出住址接收一個巴西寄來的包裹，惟不知內有逾1公斤可卡因，他最終亦無收取包裹，事後與朋友被控一項企圖販毒罪，但及後朋友獲撤控。青年原認罪，但發現其律師團隊是由該名朋友的兄長聘用後改為不認罪，受審後罪成判囚23年。他早前上訴得直推翻定罪和判刑。上訴庭昨頒下判決理由書，批評控方放棄追究較重罪責的人，專注將無辜的人定罪，造成不公。

被告接律師意見認罪

始知團隊由撤控友家人所聘

判辭稱，上訴人馬家健（案發時20歲）與朋友洪志謙（音譯）原一同被控企圖販毒罪，後來上訴人聽取法律意見並選擇認罪後，控方撤銷洪志謙控罪。但案件轉介高院後，上訴人解僱其律師團隊並改口不認罪，原因是他發現律師團隊是由洪志謙之兄、同時為上訴人的僱主所介紹，律師費亦由洪的兄長支付，思疑其律師在有利益衝突下唆擺他認罪。

判決書提及，主審法官陳慶偉在審訊時曾質疑案中證據有很多疑點，明言對疑點感「不安」及「不舒服」，因證據顯示被告律師團隊有將罪責推給上訴人之嫌，以換取洪志謙開脫，認為控方應撤控，否則若最終達到罪成裁決，將非常荒謬。不過控方堅持繼續案件，更堅稱決定獲刑事檢控專員允許。

原審早提疑點 官斥控方只關注認罪

上訴庭稱，本案情節特殊，批評控辯雙方的法律團隊都有問題，上訴人原來的法律團隊聲稱案中證據非常強，差劣地建議他認罪；而控方欣然接受上訴人認罪，因此放棄追究罪責較大的人，專注將一個可能是無辜的人定罪。

上訴庭表示，不明白為何律政司會撤銷洪的控罪，若律政司認為指控洪的證據不足，大可叫上訴人作供及提供證據，不過似乎律政司只是關注能否獲得涉案者的認罪，漠視涉案者罪責程度，出現不公義，反映檢控制度不理想。

上訴庭認為，當時陪審團或錯誤理解法官指引，以為上訴人原來律師團隊認罪建議是正確，惟證據顯示頭腦簡單的上訴人明顯受律師團隊操縱，承認一個他根本沒干犯的罪行，故裁定上訴人得直，撤銷定罪和判刑，並下令毋須重審。

上訴庭強調，是次上訴有更多問題仍未有答案，包括為何控方會撤銷洪志謙的控罪、檢控機關有否調查上訴人原來律師團隊的行為；以及當主審法官質疑控方繼續檢控的合理性時，該信息有否傳達予律政司高層等。

【案件編號：CACC 297/19】

相關字詞﹕上訴得直 上訴庭 可卡因 販毒 郵包

上 / 下一篇新聞

提名今截 李嘉誠不選選委 李澤楷鄭志剛李家誠等報名
提名今截 李嘉誠不選選委 李澤楷鄭志剛李家誠等報名
醫局公院提名6人選醫衛界
醫局公院提名6人選醫衛界
報名宗教界 潘焯鴻：不支持林鄭
報名宗教界 潘焯鴻：不支持林鄭
鄉局見林鄭 倡賣祖堂地鬆限
鄉局見林鄭 倡賣祖堂地鬆限
消息指周五開會下決定 民陣拒評解散傳聞 「將開正式會議」
消息指周五開會下決定 民陣拒評解散傳聞 「將開正式會議」
教協48年．支撐
教協48年．支撐
難忘人情味 舊臣回巢做一日義工
難忘人情味 舊臣回巢做一日義工
「5人組」年接3000投訴 陪教師走出低谷
「5人組」年接3000投訴 陪教師走出低谷
運動員指體院問題多 林大輝認與一流場館有距離
運動員指體院問題多 林大輝認與一流場館有距離
冒認速龍小隊成員誘騙女童性侵 商人囚27月
冒認速龍小隊成員誘騙女童性侵 商人囚27月
平治撼的士逃逸 警200米外拘酒駕司機
平治撼的士逃逸 警200米外拘酒駕司機
前警長借同袍下屬21.6萬 廉署起訴 涉索取收受利益12控罪
前警長借同袍下屬21.6萬 廉署起訴 涉索取收受利益12控罪
美食博覽開鑼展商樂觀 梁子超憂高人流播毒
美食博覽開鑼展商樂觀 梁子超憂高人流播毒
國旗國徽法周五刊憲 下周三交立會首讀二讀
國旗國徽法周五刊憲 下周三交立會首讀二讀
串謀縱火案屢改供辭 警：口民之誤 辯方藉錄音對質 指證背包屬被告時序不脗合
串謀縱火案屢改供辭 警：口民之誤 辯方藉錄音對質 指證背包屬被告時序不脗合
教師涉毀警手機押後訊 商討其他方式處理
教師涉毀警手機押後訊 商討其他方式處理
收傳票上庭才交影片 IFC遭官斥「浪費辯方時間」
收傳票上庭才交影片 IFC遭官斥「浪費辯方時間」
9人涉禁錮大學生勒索 5未成年 轉介區院處理
9人涉禁錮大學生勒索 5未成年 轉介區院處理
六旬漢友愛接種 被打兩針復必泰
六旬漢友愛接種 被打兩針復必泰
機場驗抗體報價680元 Prenetics職員：72小時有報告
機場驗抗體報價680元 Prenetics職員：72小時有報告
海盈、海達邨行人橋明啟用 跨16車線一晚駁好
海盈、海達邨行人橋明啟用 跨16車線一晚駁好
水上樂園門票「售罄」加價再賣 消委會促海園增定價透明度
水上樂園門票「售罄」加價再賣 消委會促海園增定價透明度
JUPAS今放榜 達大學門檻87%獲取錄 2241人失落八大學士
JUPAS今放榜 達大學門檻87%獲取錄 2241人失落八大學士
輸棋易哭社交弱 同行計劃助自閉童開心扉
輸棋易哭社交弱 同行計劃助自閉童開心扉
九巴撼紅隧收費亭 司機乘客受傷
九巴撼紅隧收費亭 司機乘客受傷
貨機入侵跑道 調查指機師誤解指令
貨機入侵跑道 調查指機師誤解指令
男子踩滑板跟車尾自炒 警籲提供資料
男子踩滑板跟車尾自炒 警籲提供資料
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】郭榮鏗獲頒英聯邦法治獎 主辦方讚屢組織靜默遊行 建制嘲冷氣軍師
【Emily】郭榮鏗獲頒英聯邦法治獎 主辦方讚屢組織靜默遊行 建制嘲冷氣軍師
【Emily】韋恆理選律師會 自稱「和平使者」
【Emily】韋恆理選律師會 自稱「和平使者」
【Emily】「自由思想家」羅冠聰登上時尚雜誌
【Emily】「自由思想家」羅冠聰登上時尚雜誌
【Emily】醫學會義務秘書辭職赴牛津
【Emily】醫學會義務秘書辭職赴牛津
【Emily】要求分開表決路署開位 葉劉轉軚撤回
【Emily】要求分開表決路署開位 葉劉轉軚撤回
【Emily】出帖談用人唯才 公務員局曬律政男秘書
【Emily】出帖談用人唯才 公務員局曬律政男秘書