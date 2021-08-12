運動員指體院問題多 林大輝認與一流場館有距離

劍擊場爛地貼膠紙

特首林鄭月娥宣布措施支持本港體育發展，包括申撥9.9億元在體院建新大樓。林大輝昨在港台《千禧年代》稱，從精英角度而言，體院與其他國際一流訓練和比賽場地有較大差距。他以劍擊館為例，指現時劍擊館只有15條賽道，同時容納最多30人訓練，但目前本港精英劍擊運動員已逾30人，加上賽道之間狹窄，不敷應用，地板損壞時僅用膠紙修補。

他說，目前本港有500多名全職運動員，但體院僅有約440宿位，部分需兩至三人同房，預計隨着水平提升，未來有更多全職運動員加入，有機會「住都無得住」，形容體院容量已現樽頸，興建新大樓有迫切性。

「按摩師預約要搶咁」

謝影雪昨在商台《在晴朗的一天出發》表示，對於年紀較大或有傷患的運動員，物理治療十分重要，但體院的物理治療師及按摩師不足，形容每次開放預約「好似要搶咁」，若未能預約會擔心缺乏治療。她指現時羽毛球隊成員逾30人，只有兩名教練，其中一名教練將返回台灣，屆時教練更加不足；又希望政府在科研上投放更多資源，協助球隊分析賽事。

鄧俊文表示，體院訓練場館的冷氣風向會影響羽毛球方向，故訓練時需關上大部分冷氣，較悶熱，期望新大樓可安裝較合適冷氣。

張小倫：月薪一度僅2930元

港隊劍擊選手張小倫表示，要吸引更多人成為全職運動員，薪酬是重要一環，他憶述自己首兩年轉為全職運動員時，月薪僅2930元，期望政府可改善全職運動員起薪點，提供進修機會或退役後安排等。

另外，港協暨奧委員副會長霍啟剛日前建議政府可向支持體育發展的機構提供稅務優惠，民政事務局發言人昨回覆，政府歡迎社會各持份者提出支援體育措施的建議，共同推動體育發展。