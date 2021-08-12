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港聞二

「5人組」年接3000投訴 陪教師走出低谷

【明報專訊】「別想到（問題）無法解決，甚至因學校管理層一些說話令自己失去自信，可能換到另一學校教書，表現都一樣好」。在教協權益及投訴部工作的黃小姐，逾10年來埋首為教師處理求助，她說許多時候要先紓緩求助者情緒，儘管有時未能為教師解決實際問題，但陪教師走出情緒低谷，已成為黃的滿足感來源。照顧學生是教師職責，教協即將步入歷史，黃小姐寄語教師亦要好好照顧自己情緒健康。

薪酬計算比官員更「熟書」

10多年前見教協登報招聘，黃小姐便加入該會權益及投訴部。入職初期首要工作非處理教師投訴，黃要先認識教育及勞工相關法規，例如《資助則例》、《僱傭條例》。用一兩個月熟讀法規後還要通過筆試，才能接聽教師電話查詢，及後再與理事一同會見求助教師。近年教協處理的查詢及投訴，多達每年逾3000宗，全部由黃小姐所屬部門共5名職員處理。

黃說，很多時候教師向該會查詢薪酬計算方法，因為教師薪金受年資、入職時間、學歷等因素而不同，計算方式有時連學校及教育局分區官員都被考起，黃卻對此瞭如指掌。她說聽聞教協前人經驗，在臨近暑假的教師轉職高峰期，整張辦公桌貼滿寫上教師聯絡方法的便利貼，有待跟進。黃又說，不少求助個案關於教師與學校相處問題，教師經教協聯絡教育局，冀當局跟進。

嘆處理投訴經驗難再發揮

教協有時需代教師與不同部門和團體交涉，個案處理時間最長以年計。黃說，雖然未必每次都能為教師解決問題，助其續在原校任教，但見教師獲協助後重新出發，保持自信心繼續春風化雨，「（這事）另外一些部門未必做到，但教協做得到」，令黃獲成功感。最近教協陷入困境，黃說有曾獲教協支援的教師發訊息，感謝該會職員與他們同行，「那些短訊令我覺得我們真的幫到他們」。

2019年反修例風暴後，針對教師網上言論的匿名投訴湧現，部分教師向教協求助。黃小姐說相關個案棘手，涉及的教師言論，「以往似乎沒什麼問題的事，突然變得有問題」，且她覺得教師無論如何辯解，甫被當局調查就猶如認定「一定有事」。她說，以往教協未必接獲相關個案，加上教育局改變做法，匿名投訴教師的個案都受理，黃慨嘆多年來於權益及投訴部累積的經驗，在現時社會環境「發揮作用不大」。

相關字詞﹕教協解散 情緒健康 投訴 教協

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