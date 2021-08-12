港聞

港聞二

難忘人情味 舊臣回巢做一日義工

【明報專訊】當教協會址仍在其發源地渡船角文景樓時，劉姑娘已加入該會的福利部工作。她記得早年她辦婚宴，教協一眾理事決定當日一齊提早放工，與職員一同赴會祝賀，已故創會會長司徒華亦有出席。服務該會約43年的「老臣子」劉姑娘難忘教協的一份人情味，訪問後特意再找記者補回這一片段。劉姑娘說教協理事與職員相處融洽，工作時互不計較，猶如一個大家庭。教協會員超市昨日人山人海，劉姑娘返回會所請纓「做義工」，幫忙維持秩序。

理事為賀同事大喜 破例早收

劉姑娘在任職教師的兄長介紹下，1978年加入教協工作，不經不覺就43年，見證該會日漸壯大。回憶以前工作點滴時，劉姑娘總提起「好開心」，她說教協初時規模不大，整個會僅得數名職員，當時的理事在大小事都要親力親為，她應徵面試時創會會長司徒華亦在席。劉又稱讚「理事都好好」，有時與職員一起工作，例如寄《教協報》給會員。

劉說，以往市民在農曆新年，不如現時容易蒐購年貨，故教協為會員提供年貨訂購服務，集中售賣冬菇、海味、餅乾等應節貨品。劉說，及後她雖已調離福利部，但與不同部門的同事一樣，在向會員分發年貨當日派到福利部幫忙，理事甚至義工亦到場協助。她說當時正值過年前氣氛熱鬧開心，更樂見教協仝人為會員服務時互相合作。

老會員嘆「日後難再見到你」

劉姑娘加入教協時僅得「十個八個」員工，到現在職員逾200人，惟人情味依然濃厚。劉姑娘說，每年教協舉辦農曆新年聯歡活動，教協上下及家人都可參與，有理事獻唱表演，同場亦有抽獎活動。她又說由司徒華任會長年代起，教協會長每逢農曆年前在會所揮毫寫揮春，會員及職員不但可領取，更可請會長寫上特定祝福字句。

前日教協公布解散，劉姑娘說得悉後有所感觸，沒預料這麼快教協就要結束運作、遣散員工，她認為教協解散令教師失去一個助他們處理問題的團體，一個連繫教師及教協員工的平台亦消失。劉雖知道與教協舊同事「不會咁快冇得見」，但昨仍回到會所探望他們，她亦遇見老會員，對方慨嘆稱：「日後好難再在這裏見到你。」劉姑娘略帶從容答道：「有緣再見啦！」

相關字詞﹕教協解散 司徒華 教協

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