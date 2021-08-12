消息指周五開會下決定 民陣拒評解散傳聞 「將開正式會議」

被問會否解散 支聯：不斷評估

《南華早報》昨引述消息報道，指預料民陣本周五（13日）開會通過解散動議。《文匯報》昨亦引述消息指民陣上周開會投票通過「解散」決議，另亦報道支聯會前晚曾召開會議。本報昨向支聯會常委、葵青區議會主席梁錦威查詢，支聯會會否考慮解散，梁錦威說現時不斷評估新形勢。

社民連黃浩銘回覆本報查詢則說，不評論民陣會否解散，並稱社民連事宜交由主席陳寶瑩回覆。惟本報昨日未能聯絡陳寶瑩。

翻查資料，新加坡《聯合早報》3月5日引述消息稱民陣正被調查，若證實美國國家民主基金會曾資助民陣舉辦反修例活動，將違反《港區國安法》，民陣或會被取締。不久後，多個團體成員陸續退出民陣，包括街工、民協、公民黨、民主黨等。至今年4月，警方懷疑民陣涉違《社團條例》，要求交代未有向社團事務主任申請社團註冊的原因、提交收入來源及開支等6項書面資料，惟民陣未有提交，時任警務處長鄧炳強其後表示不排除採取執法行動。《大公報》今年7月以頭版報道民陣為「非法組織」，促請政府取締組織及拘捕相關者（見表）。