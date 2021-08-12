報名宗教界 潘焯鴻：不支持林鄭

【明報專訊】選委會部分界別的選委由提名產生，包括提名產生的60席宗教界選委，由六大宗教派別各佔10席。當中天主教香港教區所佔的10席，截至前日已有40人報名參加，包括曾宣布代表「希望聯盟」參選去年立法會選舉、沙中線醜聞「吹哨者」的中科興業董事總經理潘焯鴻，以及前港區人代張俊勇、民政事務局前局長藍鴻震。潘焯鴻稱參選宗教界是因不需要「求票」，「大部分選票不是紅就藍」，並明言絕不會支持特首林鄭月娥連任，批評她「開空頭支票」。
天主教香港教區會將參選名單轉交宗教界的選舉主任，如多於10人報名，選舉主任會按條例，於指定日期、在教區代表見證下，以抽籤方式決定10名選委。潘焯鴻接受查詢時稱，已為教徒9年。對於未來特首的要求，他認為要有令人信服的治港藍圖，但林太經常「開空頭支票」，而特首亦不應與權貴私相授受，以愛護香港人，他認為林太做不到。
對於民主派批評新選舉制度不民主，他稱民主有過程，現時進度不理想，但不代表要所有位置不參加，令建制派控制所有。他稱，今次不是以希望聯盟成員身分出選，相信聯盟在選委會選舉無角色。
張俊勇：天主想教徒做特首
張俊勇接受查詢稱，自第一屆選委會選舉已有參加宗教界，但每次抽籤亦不中。他稱，自己一直有事奉天主教，這界別是看「天意」。他不評論未來特首要求，但稱相信天主想天主教徒做特首。東瀛遊創辦人之一的禤國全則循「孔教學院」參加。