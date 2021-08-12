報名宗教界 潘焯鴻：不支持林鄭

天主教香港教區會將參選名單轉交宗教界的選舉主任，如多於10人報名，選舉主任會按條例，於指定日期、在教區代表見證下，以抽籤方式決定10名選委。潘焯鴻接受查詢時稱，已為教徒9年。對於未來特首的要求，他認為要有令人信服的治港藍圖，但林太經常「開空頭支票」，而特首亦不應與權貴私相授受，以愛護香港人，他認為林太做不到。

對於民主派批評新選舉制度不民主，他稱民主有過程，現時進度不理想，但不代表要所有位置不參加，令建制派控制所有。他稱，今次不是以希望聯盟成員身分出選，相信聯盟在選委會選舉無角色。

張俊勇：天主想教徒做特首

張俊勇接受查詢稱，自第一屆選委會選舉已有參加宗教界，但每次抽籤亦不中。他稱，自己一直有事奉天主教，這界別是看「天意」。他不評論未來特首要求，但稱相信天主想天主教徒做特首。東瀛遊創辦人之一的禤國全則循「孔教學院」參加。