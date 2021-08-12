提名今截 李嘉誠不選選委 李澤楷鄭志剛李家誠等報名

退休時表明只繼續公益事業

據悉，現年93歲的李嘉誠不會報名參選。消息人士稱，「他於2018年退休時，已表明只繼續公益事業」。翻查資料，李嘉誠過去多次循地產及建造界擔任選委，於2012年特首選舉中高調支持唐英年；2017年選舉時則拒絕表態。至於李嘉誠長子、長和系主席李澤鉅，他是全國政協常委，預料循全國政協界別成為當然選委；李嘉誠次子李澤楷昨已報名參選香港僱主聯合會。

商界（第一）共有17席，昨日再多10人報名，包括會德豐主席吳宗權、長和公司秘書施熙德、港鐵行政總裁金澤培、中電控股集團總監及中華電力副主席阮蘇少湄、數碼通集團副主席及執行董事馮玉麟等，累計達11人。立法會商界（一）議員林健鋒和總商會主席王冬勝昨陪同參選人報名；王冬勝身兼全國政協委員，上月已獲確認為商界（第一）的當然選委。

被問下屆政府期望 郭基煇：遲點發表

地產及建造界昨日接獲8份報名，包括鄭志剛、李家誠、新鴻基地產執行董事郭基煇、置地公司行政總裁黃友忠等。郭基煇昨沒有回應取得多少張提名票，又或是否以合組名單形式出戰，被問對未來政府的土地政策期望時，郭稱「遲一點再發表，地產商會一次過發表」；鄭志剛則未有回應是否支持特首林鄭月娥連任。

狄志遠稱爭提名難 社福機構小心

在第二界別「專業界」，新思維主席狄志遠昨日手執9個提名參選社會福利界。狄表示，爭取提名的過程困難，「吃檸檬吃得多，心中都有點酸酸地」，他稱理解社福機構不希望涉足政治，給予提名時變得很小心。他說自己親身前往選舉事務處查閱選民登記冊，但由於不能拍攝，難以記下選民身分，為爭取提名過程添困擾，作為參選人感「不是味兒」，認為查冊過程應該開放，確保選舉公平。社會福利界累計有23人報名參選，當中包括西貢區議會主席、社工周賢明。

何鉅業15人報名 稱特首要聆聽

建築、測量、都市規劃及園境界昨日16人報名參選，其中測量師學會前會長何鉅業、全國政協前委員林雲峯等15人合組「Offering & Promising」團隊。何鉅業表示，下屆特首需全心全意貢獻香港、國家，並有能力改善問題和聆聽聲音。他說，近年本港發展有很多障礙，期望下任政府可解決業界、土地房屋問題，推動業界成為專業品牌。

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